Slavík admite que no esperaba ganar Valparaíso Cerro Abajo: completó la carrera con tobillo destrozado

Pese a que se destrozó un tobillo, el checo Tomas Slavík triunfó en Valparaíso Cerro Abajo en una carrera que fue una "locura" para él.

Recuperó su cetro. El checo Tomas Slavík se quedó con la edición 2023 de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, en lo que fue su tercera victoria en la carrera que recorre los cerros del puerto.

El europeo había celebrado en 2017 y 2018 pero, la de este año, superó sus expectativas y las de cualquier fanático tras un difícil arranque de jornada.

Y es que Slavík se cayó en los últimos entrenamientos, sufriendo una lesión de tobillo que apunta a ser un corte de ligamentos. Lo anterior, sin embargo, no lo detuvo.

“Fue una locura. Esta fue mi primera vez con tanta gente y eso me ayudó a superar mis límites. El recorrido estuvo más rápido y difícil que años anteriores, hubo muchos accidentes, muchas caídas”, reconoció el checo en diálogo con BioBioChile.

Consultado por su accidente, el europeo detalló que “tomé las escaleras Bocaccio muy rápido, golpeé la bicicleta por ambos costados y terminé eyectado. Al caer apoyé mi tobillo y se fue hacia un lado. Creo que me rompí los ligamentos”.

Luego, Tomas Slavík reconoció que “creo que fue el triunfo más difícil y el más sorprendente. Los años anteriores creo haber hecho todo bien y no conseguí ganar y hoy, con todo lo que pasó, no me esperaba ganar así”.

Por último, el checo y ahora tricampeón de Valparaíso Cerro Abajo tuvo palabras para Pedro Ferreira, quien llegaba como defensor del título y no pudo competir por un fractura en su muñeca.

“Estaba en la carpa médica, de repente llegó Pedro y pensé ‘qué mierda está pasando’. Con Pedro somos amigos, sé que hay un grupo en Chile que lo apoya mucho y otro grupo a mí. Fue triste que no pudiera competir, haberlo enfrentado hubiese hecho todo más parejo”.

“Fue un día muy duro en la oficina, terminó mejor de lo que comenzó, porque pude cumplir mi sueño de ser tricampeón. La historia que escribí hoy es impresionante”, sentenció Slavík.