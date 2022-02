Así se vive el Valparaíso Cerro Abajo en primera persona: este año vuelve el esperado evento

Este año regresa el Valparaíso Cerro Abajo luego de 3 años y te mostramos cómo viven los profesionales el descenso por los cerros de la 'Joya del Pacífico'.

Una de las carreras más esperadas por los bikers especialistas en downhill regresa este año con una parrilla de competidores que tiene ilusionados a los fanáticos.

En la previa de la competencia, que vuelve el 2022 luego de 3 años de ausencia, te mostramos cómo se vive el descenso en el Valparaíso Cerro Abajo en la piel de los expertos.

En esta ocasión es la cámara de Tomas Slavík, biker checo que es uno de los favoritos para quedarse con la carrera. Pero el europeo tiene bastante competencia, entre ellos Pedro Ferreira, uno de los grandes exponentes nacionales de la disciplina y que actualmente es el campeón vigente.

En la previa del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022, que se desarrollará el 27 de febrero, Slavík anunció que “Red Bull Valparaíso Cerro Abajo significa mucho para mí, desde mi caída en 2019 no había tenido la oportunidad para volver a correr el evento, pero este año es mi principal objetivo, todos mis esfuerzos están puestos ahí”.

El europeo llega a Chile el lunes y ya se empieza a poner en forma para la prueba.

“Mi preparación está siendo 100% enfocada en VCA. Este año me salté cualquier otra carrera porque no quiero distracciones. Vengo a quitarme la espina que me quedó la última edición y espero poder terminar con un buen resultado la carrera”, advirtió el checo, que quiere volver a ser el “Rey del Puerto”.

Así se vive el VCA en primera persona. El video corresponde al desempeño de Slavík en 2018, cuando se coronó campeón: