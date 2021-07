Convencional Luis Jiménez sobre polémica votación: "La paridad no significa que hay un techo"

“Vamos a abordar la primera cuestión, referida a si la coordinación puede conformarse con dos personas del mismo género”, expuso el secretario técnico de la recién nacida Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, Julián Saona, ante los y las 31 convencionales que forman parte de esa delegación. El reloj marcaba poco más de las 16 horas del 20 de julio pasado.

Con ese llamado, Saona inauguró, sin saberlo, una de las mayores polémicas que ha visto el órgano constituyente en su corta existencia.

La votación, tal cual lo señaló el secretario, buscaba determinar si se podía elegir o no dos mujeres para formar parte de la coordinación de la recién mencionada comisión. Sobre esta materia, el “reglamento provisorio” ratificado por el pleno la semana pasada reza: “Para la elección de dicha coordinación, cada integrante deberá votar por dos personas, una de las cuales, a lo menos, debe ser mujer”.

Así, con 18 votos a favor provenientes desde Lista del Apruebo, Frente Amplio, Chile Vamos e Independientes No Neutrales, se aprobó en mantener la dualidad hombre-mujer para la coordinación.

En cambio, los 13 convencionales que se manifestaron en contra — o sea, a favor de una coordinación compuesta de dos mujeres— fueron eminentemente de los escaños reservados para pueblos originarios, La Lista del Pueblo, Movimientos Sociales Independientes y el Partido Comunista.

Esto motivó una serie de reacciones en contra en redes sociales. En Twitter, la convencional Alondra Carrillo, independiente por el distrito 12, disparó: “El patriarcado se impone por secretaría en la Comisión de Reglamento. Quieren cambiar la norma aprobada en el pleno de la CC que sostiene que la paridad es un piso democrático y no un techo. Acaban de impedir que presidan dos mujeres”.

El patriarcado se impone por secretaria en comisión de Reglamento. Quieren cambiar norma aprobada en pleno de la cc que sostiene q paridad es piso democrático y no un techo. Acaban de impedir que presidan de 2 mujeres. Norma dice textual "a lo menos una mujer".#paridadSinTecho — Alondra Carrillo Vidal (@AlondraCVidal) July 20, 2021

Por la misma plataforma, la convencional Bárbara Sepúlveda (PC, D9) la secundó y acusó que la norma “que establecía la paridad como al menos una mujer” se interpretó “en sentido contrario y acomodaticio”.

Finalmente, la coordinación de la comisión en cuestión quedó en manos de Amaya Álvez (RD, D20) y Daniel Bravo (La Lista del Pueblo, D5). La primera, profesora en la Universidad de Concepción; el segundo, académico en la Universidad Central. Ambos son abogados.

El convencional de los escaños reservados y representante del pueblo Aymara, Luis Jiménez Cáceres, es parte de la Comisión de Reglamento. Desde su hotel, conversó con Radio Bío Bío respecto a esta polémica y explicó una serie de aspectos de lo que se viene en la discusión constitucional.

— El reglamento provisorio indica que “al menos una” mujer debe ser elegida para la coordinación. La votación que buscaba zanjar si podía elegirse a dos mujeres como coordinadoras, ¿se llevó a cabo a petición del secretario o de algún conglomerado?

— “Nosotros lo pedimos. Porque nosotros interpretamos que con la frase ‘al menos una mujer’ no implicaba necesariamente que el otro tendría que ser hombre. Podrían ganar las dos primeras mayorías, dos mujeres, y no debería haber corrección de género a favor del género masculino, por decirlo de alguna manera. Como era un problema de interpretación, se sometió a votación de la comisión. No lo iba a resolver el secretario”.

— Por “nosotros”, ¿a quién se refiere?

— “Bueno, a La Lista del Pueblo, la lista de Movimientos Sociales Independientes, los escaños reservados y el Partido Comunista”.

— Todos ustedes pidieron a la secretaría zanjar este problema.

— “Pedimos que la comisión misma zanjara esta discusión, no el secretario. Por eso el secretario llamó a votación. Pero igual hay un tema ahí: nosotros creemos que quien de verdad debería interpretar en última instancia estas normas mínimas que nos dimos, es quien las creó. Y quien las creó fue el pleno. Ayer nos sometimos a una votación para avanzar en el debate. Pero mañana (hoy) entiendo que vamos a colocar el tema en el pleno ante los 155 para que haya una votación. No sé si para retrotraer las cosas, pero sí para que en las futuras comisiones la paridad tenga un mecanismo para favorecer la participación política de las mujeres, y no un techo”.

— Otros sectores lo entendían como algo un poco tácito. Que cuando se votó la mesa directiva de la Convención se entendió que era una mujer y un hombre.

— “Claro. Pero la regla dice ‘al menos una mujer’”.

— Desde su sector, los grupos que ya enumeró, apareció esta inquietud de si es que podían ser dos mujeres.

— “Así es. Es que yo creo que es un tema de fondo. La paridad es un mecanismo, como te decía, de favorecer la participación política de la mujer. No ponerle límites. Entonces, nosotros bajo esa idea interpretamos esa norma de ‘a lo menos’”.

— ¿Qué van a solicitar mañana (hoy jueves)? ¿Esto tiene que ver con rehacer la votación?

— “No, no sé si rehacer la votación. Yo creo que lo que corresponde es que el pleno se pronuncie sobre esta interpretación. Porque cuando uno dicta una norma, que en este caso son esta serie de normas mínimas de funcionamiento, quien las puede interpretar es quien las creó. Y quien las creó fue el pleno. Entonces, debe pronunciarse el pleno y no la comisión de los 31. Y no sé si es para retrotraer. Yo creo que igual sería importante para las comisiones futuras. En este caso, en la situación en que en votación ganen dos mujeres, bueno, que esas dos mujeres sean las que coordinen esta comisión”.

— En ese caso se podría, como usted dice, retrotraer a cualquier otra norma que ya fue instalada por el reglamento provisorio.

— “No sé si retrotraer, porque tenemos que avanzar. Hay un tema ahí: tenemos 30 días corridos para sacar un nuevo reglamento. Para mi lo esencial es dejar zanjado ese punto y que pueda servir a lo menos para las comisiones futuras. Ahora, si se retrotrae sin dejar abajo lo que ya se ha avanzado, también es una buena opción. Pero creo que es importante dejar en claro que la paridad no significa que sea binario”.

— Y por retrotraer, ¿se refiere a modificar este inciso para dejarlo más claro, y seguir avanzando?

— “Puede ser modificarlo, o simplemente dejar una nota de acuerdo sobre qué significa esa frase, sin volver a hacer toda la discusión. Hay que clarificar. Estamos contra el tiempo, hay que avanzar”.

— ¿Por qué cree usted que esta problemática no fue expuesta en la votación de las otras dos comisiones, de Presupuesto y de Ética? Ambas votaciones fueron bastante expeditas, por lo demás.

— “Quizás porque la mayoría eran un hombre y una mujer. Ayer en la Comisión de Reglamento había dos o tres buenas candidatas, y existía la posibilidad de que las mayorías las tuvieran dos mujeres. Quizás por eso se dio esa dinámica ayer y no en las otras comisiones”.

— Cabía la duda.

— “Sí”.

— ¿Y esperaban esa votación tan desfavorable?

— “Yo no sé si fue tan desfavorable. Fue 13-18. Fue importante, sí, para revelar más o menos qué entiende cada grupo por paridad. A mí me llama la atención el Frente Amplio, que se cuadró con esta interpretación, digamos, más conservadora, que yo creo que es razonable igual. Pero también había pie para una interpretación más amplia. Quizás es porque la mayoría de esta comisión son abogados, por lo que se dio esa discusión. Yo creo que era por diversas razones”.

— Quizás hay más detallismo en los abogados, son más meticulosos.

— “Puede ser eso, como también puede ser que habían bastantes liderazgos femeninos, y había una posibilidad real de que las dos primeras mayorías fuesen mujeres. Por eso se dio el debate. Quizás no pasó en las comisiones anteriores”.

— Y este grupo, que tiene estas inquietudes similares, como en esta votación, conformado por los pueblos originarios, La Lista del Pueblo y el Partido Comunista, ¿seguirá actuando con esta coordinación para otras votaciones similares?

— “No sabría decirte. Eso se dio ayer. No es que tengamos una coordinación previa, es lo que te quiero decir. Está La Lista del Pueblo, la lista de Movimientos Sociales Independientes, los escaños reservados. Y ayer se dio la contingencia. Nosotros trabajamos en conjunto. Ayer la contingencia hizo que se sumara el PC. Nosotros esperamos que el día de mañana (jueves) se sumen todas las fuerzas que no son de derecha, como Independientes No Neutrales, el Colectivo Socialista, el mismo Frente Amplio, entre otros, para así lograr los dos tercios. Pero significa armar un acuerdo amplio, que es la idea”.

— Sin embargo sí hay mayor afinidad entre La Lista del Pueblo con los Escaños.

— “Es que no es La Lista del Pueblo. Yo creo que hay una confusión. La Lista del Pueblo es un grupo definido. Y hay un grupo que se llaman los Movimientos Sociales Independientes, que también es un grupo definido. Y estamos los Escaños. Entonces, entre los tres hay un trato de tratar de articularse en la medida de que nosotros consideramos que no venimos a ser partidos políticos. Incluso ha llegado al punto que se ha invitado a trabajar a gente que, si bien salió elegida por lista de partidos, no son militantes. Son independientes. Eso es lo que todavía nos diferencia de los partidos. La militancia y la no militancia. Eso igual significa que hay votos cruzados. Alguien que es independiente y entró por partido, a veces está acá y a veces está allá. Y eso es bueno, porque todos tenemos que conversar entre todos. Genera mayor diálogo”.

— ¿Qué espera para lo que queda de semana en lo que respecta a la Comisión de Reglamento?

— “Está en veremos. Porque, como estamos contra el tiempo, hay una idea de, o sesionar el viernes en la tarde las comisiones, o el sábado. Para avanzar. Porque el martes como Comisión de Reglamento nos constituimos. Y de allí, según estas normas mínimas, hay 30 días corridos. El tiempo corre”.

— Se ha hablado de “saltarse” la semana distrital, para ganar tiempo.

— “Hay un tema ahí. No hay una obligación de hacer semana distrital en este momento. Alguien lo propuso, o un grupo. Pero eso no es una decisión tomada. Lo que yo sí creo es que en esta etapa tan temprana, y hablo a título personal, no sé qué tan conveniente sea hacer una semana distrital, porque recién nos instalamos. No sé qué tanto trabajo podemos exponer. Deberíamos avanzar un poquito más. No digo que llevemos una propuesta de reglamento, pero sí algo más definido. Y eso, recogiendo ideas, exponiendo, etcétera. Llevamos dos días de trabajo y el primero de organización. No creo que la gente quiera escuchar cómo nos organizamos”.