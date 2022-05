Convencionales se abren a fijar quórum de 4/7 para que el Congreso reforme nueva Constitución

Convencionales del Frente Amplio y del PS se abrieron a fijar un quórum de 4/7 como norma permanente, para que el Congreso reforme la nueva Constitución. Esto, en medio del debate político de los 2/3, que tendría la actual legislatura para realizar modificaciones constitucionales.

Recordemos que ayer la Comisión de Normas Transitorias aprobó los 2/3, lo que todavía tiene que ser ratificado por el Pleno de la Convención, para que el actual Congreso haga modificaciones a la nueva Constitución, en caso de que esta sea aprobada en el plebiscito de salida.

Por otro lado, está el tema de qué va a pasar con el próximo Congreso, es decir, la norma ya permanente. En relación al Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, cuál va a ser el quórum que ellos tendrán para modificar la nueva Constitución.

Quórum 4/7

Cabe mencionar que se había rechazado un inciso que establecía este quórum de 4/7, según consignó La Radio, al quedar en mayoría simple algunos dicen que es una incongruencia y, por ende, se tiene que subsanar en la Comisión de Armonización.

Estas dos discusiones pueden llegar a relacionarse en algún minuto de la negociación, toda vez que se tiene que despejar qué va a ocurrir con la actual y la futura legislatura.

Durante esta jornada, el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, quien previamente había defendido los 2/3 para modificar la actual Constitución en la actual legislatura, señaló que de todas formas hay que esperar a lo que ocurra en Armonización.

Por otro lado, el convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, dijo que “es la misma lógica de Jaime Guzmán que hoy algunos están tratando de imponer a través de normas transitorias, declarando interdicto al Congreso (…)”.

Ésta todavía es una discusión abierta, puesto que en el Pleno del viernes de la próxima semana se deberá votar el tema de los 2/3 para que el actual Congreso pueda modificar la nueva Constitución.

Radio Bío Bío señaló que todavía no estarían los votos, ya que hay algunos constituyentes del Partido Socialista y de Independientes No Neutrales que no se han mostrado totalmente conformes con esta idea de los 2/3.

El PS además mantendrá conversaciones este fin de semana para definir una postura al respecto.