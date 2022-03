Mujer que agredió a convencional Barraza apareció en Franja del Rechazo por la UDI

Una breve aparición en la Franja del Rechazo por la UDI, tuvo la mujer que fue detenida tras agredir al convencional Marcos Barraza en las afueras del exCongreso Nacional.

Una mujer fue detenida tras agredir al convencional Marcos Barraza, en las afueras del exCongreso Nacional, en Santiago.

Según el registro realizado por el también convencional Pedro Muñoz, la mujer usó una bandera chilena con la cual intentó asfixiar a Barraza.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, afirmó el convencional comunista en su cuenta de Twitter.

Finalmente, personal de Carabineros detuvo a la mujer, identificada como Helcias Alda Briones Hoces, quien fue trasladada hasta la Primera Comisaría de Santiago.

Mujer participó en la Franja del Rechazo por la UDI

Según se indicó, la detenida participaba de una manifestación por el Rechazo en las inmediaciones.

De hecho, fue parte de la Franja de la UDI para el Plebiscito Constituyente de 2020, emitida en octubre de ese año, precisamente en contra de la opción Apruebo.

En esa oportunidad, Helcias Briones relató haber padecido un cáncer, lo que la llevó a tener que dedicarse a hacer repostería para costear su tratamiento.

Sin embargo, debido al estallido social de octubre de 2019, aseguró que sus ventas bajaron.

“Voto Rechazo porque la salud pública necesita mejoras ahora y no en dos años cuando los políticos se pongan de acuerdo”, señaló en el video.

Revisa su aparición desde el minuto 4: