Convencional Barraza fue agredido por una mujer: habría intentado asfixiarlo con bandera chilena

Una grave agresión sufrió el convencional comunista Marcos Barraza en las afueras de la Convención. Una mujer habría intentado asfixiarlo con una bandera chilena.

El convencional comunista Marcos Barraza sufrió una grave agresión en las afueras del exCongreso Nacional, donde funciona la Convención Constitucional.

El hecho se registró la mañana de este lunes, cuando el constituyente fue abordado por una mujer, quien le insultó e intentó cubrir su cabeza con una bandera chilena.

Según señaló en la Comisión de Sistema Político el también convencional Pedro Muñoz, la mujer intentó asfixiar a Barraza con la tela rodeándole el cuello.

De acuerdo a Muñoz, la desconocida se encontraba en el lugar manifestándose por el Rechazo.

Desde Carabineros, en tanto, se indicó que la mujer -identificada como Helcias Alda Briones Hoces- fue detenida y trasladada hasta la 1º Comisaría de Santiago.

Convencional Larraín también fue insultado

El hecho fue rechazado por los convencionales de la Comisión de Sistema Político, durante la sesión matutina.

“(Barraza) fue perseguido, hostigado e intentado no sé si ahorcar o asfixiar con una bandera chilena por parte de una manifestante del Rechazo”, relató Muñoz.

“Ningún convencional o ninguna persona puede ser víctima de una agresión así, ni un comunista, ni un socialista, ni un integrante de Evópoli, porque el convencional Larraín también fue víctima de agresiones verbales antes del convencional Barraza”, agregó.

“Espero que no haya ninguna vinculación entre esos manifestantes y algún miembro de esta comisión o de esta Convención”, advirtió.

Barraza rechazó agresión: “Esto no me amedrenta”

El convencional Barraza criticó lo sucedido a través de su cuenta en Twitter.

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio”, señaló.

“Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, agregó.

Hoy fuí agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio.

Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos. pic.twitter.com/5Oin4XCg6q — Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) March 14, 2022

Asimismo, en la Comisión de Sistema Político también se refirió a lo sucedido, indicando que el objetivo era intentar provocarlo para que reaccionara de mala manera.

“Me perturbó, honestamente”, señaló, confirmando que presentará una denuncia en contra de la agresora.