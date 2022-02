Jiles emplaza a Bassa a "no corregir patriarcalmente" a constituyentes: No tiene nada que enseñarles

Durante la jornada de este viernes, la diputada del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, emplazó al ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa y lo llamó a “no corregir patriarcalmente” a mujeres constituyentes.

Jiles utilizó su cuenta de Twitter para responder los dichos de Bassa sobre el funcionamiento y orden de la aprobación de normas constitucionales. Lo anterior, en relación a la aprobación en la Comisión de Medio Ambiente una serie de artículos que buscan nacionalizar los bienes estratégicos del país.

“Usted no tiene nada que enseñarles”, dijo la reelecta diputada por medio de su red social, en respuesta al tweet del convencional. Jiles, aprovechó el medio para criticar al aludido por no denunciar un supuesto maltrato por parte de la “prensa empresarial”.

“Quien alardea feminismo, debería denunciar el maltrato a la convencional Ivanna Olivares y a la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, por parte de la prensa empresarial”, dice la publicación.

La parlamentaria agrega además, que Bassa no debería “corregirlas patriarcalmente. Son sus pares no subordinadas”.

Finalmente lo emplazó escribiendo: “usted no tiene nada que enseñarles”.

Señor @jaime_bassa: quien alardea feminism@ debería denunciar el maltrato a la convencional @IvannaOlivares5 y a la presidenta CC @MEQChile x parte de la prensa empresarial, y no corregirlas patriarcal%. Son sus pares no sus subordinadas y usted no tiene nada q enseñarles. https://t.co/pUu1pHGXij

— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) February 4, 2022