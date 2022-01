"Lamento aguarles la fiesta": convencional cuestiona dupla de centroderecha para Mesa Ampliada de CC

La constituyente Bárbara Sepúlveda (PC) afirmó que la dupla presentada por Vamos por Chile para integrar la Mesa Ampliada "debe corregirse o declararse inadmisible". Esto, ya que el artículo 37 del reglamento de la Convención dice que deben presentar a un hombre y una mujer, lo que no se cumpliría en este caso. Sin embargo, desde la centroderecha acusaron un "confusión en el análisis" por parte de Sepúlveda.

Polémica generó el acuerdo del colectivo Vamos por Chile para formar parte de la Mesa Ampliada de la Convención Constitucional.

La UDI cedió y entregó sus firmas al constituyente Raúl Celis (RN) para ocupar el cargo de vicepresidente adjunto. Sin embargo, el pacto contempla dividir el período en dos tandas de tres meses cada una: Celis renunciará tras finalizar la primera de ellas y dará paso a Hernán Larraín Matte (Evópoli), quien completará el proceso.

Al respecto, Bárbara Sepúlveda (PC), una de las vicepresidentas que ya había quedado definida, señaló que “esta dupla debe corregirse o declararse inadmisible”.

“Lamento aguarles la fiesta, pero el artículo 37 del reglamento de la Convención señala expresamente que la dupla debe ser paritaria”, indicó en su cuenta de Twitter.

El mencionado artículo menciona que “cada convencional constituyente podrá patrocinar sólo una candidatura titular, la que deberá estar acompañada de una candidatura suplente paritaria, sin posibilidad de patrocinar más de una postulación”.

El propio Larraín Matte respondió a través del mismo medio. “Hay una confusión en tu análisis. Presentaremos una dupla paritaria y Raúl renunciará al cumplirse el tercer mes. Es un derecho de todo convencional y está el precedente de Rojas Vade”, sostuvo.

El diálogo no terminó ahí, ya que Sepúlveda aseveró que no existe la renuncia en el reglamento, sino que sólo la revocación. “La renuncia de Vade fue durante la vigencia de las normas de funcionamiento inicial. El reglamento aún no estaba vigente, por lo tanto no hay precedente aplicable”, expresó

Finalmente, dijo que el mecanismo que proponen, con tres meses para Celis y tres para Matte, “sólo se podría mediante una reforma al reglamento”.