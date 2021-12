Sutil logra cita con Loncon y sale tranquilo de encuentro por dichos de "Constitución en equilibrio"

Juan Sutil logró tener una cita con Elisa Loncon y salió tranquilo del encuentro por dichos sobre una "Constitución en equilibrio" por parte de la presidenta del órgano. Al mismo tiempo, solicitó priorizar la mirada de futuro en la redacción del texto y dejar de lado ideas sobre decrecimiento. "Al final siempre se va a requerir de un crecimiento sustentable", sostuvo.

La mañana de este lunes, el presidente de la CPC, Juan Sutil, logró reunirse en una audiencia con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

Tras el encuentro, el líder de los empresarios se mostró tranquilo tras dichos de apuntar a una “Constitución en equilibrio” por parte de la doctora.

“Tuvimos la oportunidad de indicarle y hacerle ver la importancia de la trazabilidad del mundo de la empresa (…) de lo que significa para las empresas y para cada una de las ramas de la confederación las implicaciones que puede tener el futuro de Chile y la Constitución”, dijo ante la prensa.

A su juicio, la cita fue “buena” ya que Loncon manifestó “la importancia de una Constitución en equilibrio, fueron sus palabras, donde todos podamos estar presentes y participar en bien del futuro de Chile”, añadió.

“Creo que eso quedó más bien establecido, nos deja en una situación de mayor tranquilidad respecto del proceso que se inicia a partir del 4 de enero (la redacción de la propuesta)”, complementó.

Tras ello aseguró que esperan estar presentes en esa etapa del trabajo constituyente a modo que el futuro de Chile “sea promisorio”.

En noviembre, Sutil acusó que Loncon le rechazó una solicitud de audiencia por temas de agenda.

“Me parece que no es adecuado. Mientras he sido presidente de la CPC he recibido a todas las personas que me lo han solicitado, de todas las corrientes y con todas las opiniones”, indicó en la oportunidad.

“Mirada de futuro”

Sutil también apuntó a priorizar la mirada de futuro en la redacción del texto y que, a su parecer, hay temas de los que se habla hoy en día que no se condicen con ello.

Así, subrayó que nadie en el mundo de la producción pone en duda la importancia del medio ambiente, la amenaza del cambio climático y que se necesitan mejores formas de producir.

No obstante, destacó que en Chile hay sectores que trabajan de manera adecuada y con clase mundial, como la minería, la pesca y la construcción.

“Por lo tanto, aquellos comentarios quizás de algunos respecto cómo miran a futuro no debieran queda en la Constitución, sino que el bien común, la importancia de hacer cambios que el país pide o necesita de manera sólida y correcta”, agregó.

Luego recalcó que hablar de “decrecimiento” en este contexto no le parece que sea una buena idea o que sea prudente para Chile.

“Al final siempre se va a requerir de un crecimiento sustentable”, sostuvo.

El miércoles, la CPC junto a otros gremios participarán en sesiones de la Convención.

Sutil y proyectos del futuro gobierno de Boric

Tras la audiencia, Sutil fue consultado por la prensa sobre los proyectos del futuro gobierno de Gabriel Boric.

A su juicio, esa administración debe llevar sus ideas donde corresponde: al Congreso.

“Apelo a que las decisiones se tomen con acuerdos para resolver problemas, pero que invirtiendo a futuro se logrará el verdadero desarrollo”, comentó.