Le arrojaron un huevo en el ingreso: la polémica visita de Leopoldo López a la Convención

Leopoldo López, líder opositor de Venezuela, fue increpado en las afueras del ex Congreso Nacional en la antesala de una reunión con constituyentes del colectivo Vamos por Chile. Además, diversos letreros con consignas contra López fueron colgados en los jardines del edificio. "No a la injerencia yanki en la Convención", decía uno de ellos, que estos, donde además era tratado de "criminal al servicio del imperio".

Este martes, el líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, llegó al ex Congreso Nacional para reunirse con constituyentes del colectivo Vamos por Chile.

En su ingreso a la sede de la Convención Constitucional, el político de 50 años fue increpado por un grupo de manifestantes, quienes incluso le lanzaron un huevo. Sin embargo, el objeto fue recibido por Manuel José Ossandón (RN).

Un registro de CNN Chile captó el minuto exacto en que López es encarado por una decena de personas.

Entre huevazos entró al ex congreso Leopoldo López. El convencional Ossandón recibió parte del impacto. Adentro, lo esperaron CC de la derecha y otros que protestaron por su visita. @CNNChile pic.twitter.com/zgl2TNBrOH — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) December 7, 2021

Además, se pudieron apreciar una serie de letreros que contenían mensajes contra el opositor al régimen de Nicolás Maduro en las afueras del edificio. “No a la injerencia yanki en la Convención. López criminal al servicio del imperio”, decía uno de estos afiches.

A pesar de ello, Leopoldo López fue recibido entre aplausos por los constituyentes que lo invitaron a la cita.

En entrevista con EmolTV, el opositor al régimen de Nicolás Maduro afirmó que la realidad política que atraviesa Chile en la actualidad presenta “muchas similitudes con lo que ocurrió en Venezuela hace 20 años”, en relación al proceso constituyente.

“Cuando se presentó una asamblea constituyente como la solución para todos los problemas, la constituyente venía a solucionar el problema de la vivienda, de la integración, de la desigualdad, de la economía, del agua potable, de la pobreza y realmente la constituyente fue un caballo de Troya para socavar la democracia desde adentro, para reventar las instituciones, el Estado de Derecho”, sostuvo.

Reacciones a la llegada de López

A través de su cuenta de Twitter, Arturo Zúñiga (UDI) calificó la agresión a López como algo “vergonzoso”, agregando que tenía restos de huevo en la espalda.

“La constitución es la casa de todos, de todos lo demócratas, y él sabe muy bien lo que es perder la democracia”, agregó.

Vergonzoso. En mi saludo a @leopoldolopez, le toco su espalda y hay restos de huevo que le lanzaron a su llegada al Congreso. La constitución es la casa de todos, de todos lo demócratas, y él sabe muy bien lo que es perder la democracia.#LaViolenciaSeCondenaVengaDeDondeVenga pic.twitter.com/K5u1WSzv8h — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) December 7, 2021

Por su parte, Marcela Cubillos (IND-cupo UDI) se refirió a otro de los letreros que se instalaron en el ex Congreso Nacional. “Estos letreros instalados en la Convención ante la llegada de Leopoldo López, pero no, este proceso no tiene nada que ver con lo que ha pasado en Venezuela”, dijo en relación a una declaración de Elisa Loncon.