Defensa de Rojas Vade pide no entregar sus fichas médicas a Fiscalía: investigan delito de perjurio

El abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, solicitó que las fichas médicas de su representando no sean entregadas al Ministerio Público en el marco de la investigación por el presunto delito de perjurio.

Cabe recordar que el constituyente, exrepresentante de La Lista del Pueblo, renunció de facto a la Convención Constitucional en septiembre pasado, luego de revelar que no tenía cáncer.

Según consigna La Tercera, su defensa expuso ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que “el Ministerio Público no ha justificado por qué se vinculan directamente las fichas clínicas a los hechos investigados, pues no se trata de la controversia acerca de si tiene o no cáncer, pues ha reconocido que no es efectivo y además entregamos voluntariamente las epicrisis que dan cuenta de sus diagnósticos reales”.

“Que Rodrigo Rojas Vade no tenga o haya tenido cáncer se acredita no sólo por sus dichos, sino que por la documentación ya entregada, y afectar aún más su intimidad no tiene ninguna vinculación a los hechos investigados”, prosigue.

En ese sentido, agrega que “la afirmación falsa no es constitutiva de delito, por lo que si la ficha clínica da cuenta o no que se sometió a quimioterapia, no tiene ningún efecto. No se investiga si fue sometido a quimioterapia, pues se acreditó que es falso: la tesis de esta defensa es que haberlo declarado no constituye perjurio”.

Cabe recordar que el Ministerio Público, a través del fiscal Patricio Cooper, también pidió el alzamiento del secreto bancario del constituyente para indagar el eventual delito de estafa.

Después de escuchar los argumentos del abogado de Rojas Vade, se resolvió citar a una audiencia para el próximo 7 de diciembre. En ella, se discutirá el acceso a las fichas clínicas y el acceso a los datos bancarios.