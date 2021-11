Denuncian actuar "agresivo y violento" de asesora en la CC: convencional sale en su defensa

Este miércoles, la convencional Dayyana González se refirió a un oficio presentado por un grupo de 20 convencionales, quienes acusaron a su asesora de interrumpir de manera violenta un punto de prensa.

En el documento se detalla que el 4 de noviembre, mientras Ruth Hurtado, Luis Mayol y Ruggero Cozzi se encontraban protagonizando un punto de prensa a causa de “los enfrentamientos armados y hechos de violencia ocurridos en las regiones del Bío Bío y la Araucanía”, la asesora los interrumpió de forma “agresiva, violenta y arrebatada”.

“La persona en cuestión no sólo les imposibilitó realizar su punto de prensa, sino que además los tildó de mentirosos, los injurió acusándolos de pretender quitarle tierras al pueblo mapuche y entregárselas al fascismo”, agrega el oficio.

A raíz de eso, la convencional González aseguró que “me parece que en dicha situación no se atenta contra la información, puesto que no estaban hablando de funciones propias de la Convención, sino que una opinión personal frente a la situación que pasaba en el Wallmapu”.

Además, recalcó que se vivía un momento de sensibilidad frente a la problemática en cuestión y que, si bien fue una reacción impulsiva, “responde al nivel de violencia que ejerce el Estado”.

El episodio referido quedó registrado en un video, que la convencional Ruth Hurtado subió a su cuenta de Twitter, asegurando que “es lamentable que un sector político siempre recurra a la violencia. No lograrán acallar mi voz y menos que me esconda de personas violentas”.

Es lamentable que un sector político siempre recurra a la violencia.

No lograrán acallar mi voz y menos que me esconda de personas violentas.

Me mantuve firme, por las muchas víctimas que han sido silenciadas y otras que por temor no hablan#NoMásTerrorismo #NoMásViolencia pic.twitter.com/SdDROXfdoQ

— Ruth Hurtado🇨🇱 (@ruth_uas) November 4, 2021