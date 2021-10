Comenzó el segundo tiempo: cómo fue la negociación por patrocinios para integrar comisiones en la CC

Esta semana en la Convención Constitucional se dió una vorágine de negociación como pocas veces se ha visto. La regla base a seguir es sencilla: cada constituyente tiene siete votos, uno por cada comisión, y cada una de ellas pide un determinado número de votos para entrar. Con esto en mente, se dieron alianzas impensadas y jugadas tanto notables como curiosas. Así, ya comenzó a dibujarse la composición de las comisiones de las que empezarán a salir los primeros artículos de la posible nueva constitución para Chile.

Algunos iban de un lado al otro. Entre las cortas pausas que entregaba una de las semanas más agitadas que ha tenido la Convención, con votación del quórum de dos tercios incluida, los constituyentes y asesores fueron en busca de las firmas necesarias para lograr integrar cada una de las siete comisiones temáticas aprobadas por el Pleno. Y aunque aún tienen tiempo, porque el plazo para presentar los patrocinios vence el 7 y 8 de octubre, muchos grupos se aseguraron y prefirieron empezar a dejar listas sus opciones.

Las reglas del juego son simples: cada convencional puede entregar siete patrocinios, uno por cada comisión temática. Se vale autopatrocinarse, y hay distintos números de apoyos necesarios para cada comisión, dependiendo del tamaño de cada una. En simple: mientras más grande la comisión, se necesitan menos votos.

Otro dato importante a saber: los escaños reservados para pueblos originarios tienen un número de cupos asegurado en cada comisión, además de una menor cantidad de patrocinios necesaria para entrar.

Así, a medida que salían a las pausas cada dos horas por protocolo covid —dos convencionales dieron positivo a test PCR la semana pasada y todo el Colectivo Socialista pasó a estar en cuarentena— empezó una negociación que a veces fue sencilla y práctica, pero que en otros casos se extremaron recursos y dejó más de una sorpresa.

Los movimientos empezaron la semana pasada, con la presentación de indicaciones a los reglamentos. Esto forzó a que algunos independientes que no integraban ningún grupo hasta ese momento fueran tentados e invitados a alguno de los conglomerados políticos que configuran la Convención.

Así, por ejemplo, Agustín Squella se sumó al Colectivo del Apruebo. Y pudo cumplir su intención de conformar la comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía (19 cupos; 2 de ellos para escaños), tras ser apoyado por la agrupación. Necesitaba ocho patrocinios, y son nueve en el equipo, contándolo.

Otra constituyente que asumió que estará en Principios es Loreto Vallejos, quien expuso que conseguir las firmas en Pueblo Constituyente “fue difícil igual”, pero que lograron avanzar tendiendo lazos con los escaños reservados de pueblos originarios, Chile Digno y la Lista del Apruebo. Jorge Baradit y Patricio Fernández, del Colectivo Socialista, también son nombres que ya contarían con los patrocinios.

Luis Jiménez, del pueblo aymara, confirmó que en primera instancia la presidenta Elisa Loncón también sería parte de Principios Constitucionales, y usaría uno de los dos cupos reservados para pueblos originarios. En cambio, él buscaba patrocinios para la de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional (19 cupos; 2 de ellos para escaños).

Mientras, en la “bisagra” de la Convención, como ha sido llamada la díada del Frente Amplio con el Colectivo Socialista, también tuvieron horas de decisiones en detalle en la interna. Ambos grupos son los más numerosos, con 16 y 17 convencionales entre sus filas respectivamente.

Y explican que, si bien no tuvieron problemas en reunir el número en sí de patrocinios, tomó tiempo ordenarse bien y ponerse de acuerdo entre todos los integrantes de cada colectividad para calzar con el interés de cada uno.

“Hay que combinar tus deseos con los del colectivo. Es una mezcla de capacidades, voluntades, disposición, capacidad de negociación y muchos elementos que hay que pensar”, aseveró Daniel Stingo, que aseguró ya estar listo también en la comisión de “Justicia”.

Otros posibles compañeros para Stingo en esa comisión que reunieron apoyos durante la semana son Andrés Cruz, del Colectivo Socialista; y Manuela Royo con Vanessa Hoppe, de Movimientos Sociales Constituyentes. “Trabajaré ahí por una justicia feminista y ecocéntrica”, adelantó Hoppe.

Una lista informal de un constituyente que estaba negociando bosquejó otros posibles nombres para Justicia: Christian Viera, Natividad Llanquileo, Mauricio Daza, Daniel Bravo, Ingrid Villena, Manuel Woldarsky, Patricia Labra y Constanza Hube. Ruggero Cozzi también suena en Justicia, aunque para muchos en RN sería una buena carta en Derechos Fundamentales.

Según fuentes en Vamos por Chile, Hube estaba decidiendo entre esa comisión y la de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral (25 cupos; 3 de ellos para escaños).

Esta última comisión fue descrita por un constituyente como “la de los pesos pesados”: algo así como un símil de la comisión de Reglamento, con una discusión política y técnica muy dura, haciendo una comparación con las comisiones provisorias surgidas en la instalación.

Así, por ejemplo, en el Colectivo Socialista preparan su artillería para esa discusión con Ricardo Montero, el vicepresidente adjunto Pedro Muñoz, y Maximiliano Hurtado. En tanto, en el Frente Amplio afirmaron que Fernando Atria también estará en esta comisión. Otro nombre posible: Patricia Politzer, de INN. Desde el Colectivo del Apruebo planean posicionar a Fuad Chahín o a Luis Barceló, pero aún falta que se decidan entre ellos si quedarse en Sistema Político o ir a Derechos Fundamentales.

Para Sistema Político también se menciona al otrora ministro Cristián Monckeberg y al exintendente de Valparaíso Raúl Célis. Ambos RN. Tras ser consultado, este último admitió que la idea le gusta, pero todo está en conversaciones aún.

Junto con eso, Célis declaró que durante las últimas semanas la cercanía entre RN y Evópoli se acentuó, “de manera que es altamente posible que intercambiemos firmas con ellos con prioridad”, aunque no se cerró a compartirlas también con “sectores cercanos, particularmente de Vamos por Chile” o “con personas que forman parte de la ex Lista del Apruebo e Independientes No neutrales”.

Es jueves por la tarde en el exCongreso, y aprovechando una pausa, Renato Garín posa para una improvisada y corta sesión fotográfica en un árbol cercano a la entrada del recinto por calle Compañía. Luego, consultado por Bío Bío sobre el tema en cuestión, expresó que Sistema Político también es la más atractiva a su juicio: “Espero tener los patrocinios, que hemos juntado con mucha paciencia. Fui de uno en uno tratando de sumar los apoyos, porque apostar a los lotes es repetir la lógica parlamentaria de Valparaíso”.

Garín es de los pocos constituyentes que no se ha integrado a ningún grupo dentro del órgano. Otros, en cambio, no se han vuelto a incluir en ninguno tras alguna renuncia inicial. O incluso dos renuncias.

Por ejemplo, Giovanna Grandón, la Tía Pikachu, renunció primero a La Lista del Pueblo, y días después hizo lo mismo en Pueblo Constituyente. Hoy se articula con quienes han seguido la misma trayectoria: Manuel Woldarsky, Alejandra Pérez, Tania Madriaga, Elsa Labraña.

Pero esto no ha sido impedimento para reunir un buen número de patrocinios. La misma Grandón confirmó que tienen sus apoyos casi listos. Y que ella misma está asegurada ya “hace rato” en una de las comisiones más cotizadas: la de Derechos Fundamentales (33 cupos; 4 de ellos para escaños). Y fue más allá: contó que la misma machi Francisca Linconao le dio una de sus firmas.

La machi, confirmaron fuentes, también tendría un cupo asegurado en esa comisión, que es una de las más disputadas según varios colectivos. Otros nombres confirmados en primera instancia allí son Natalia Henriquez, María Rivera y Dayyana Gonzalez, de Pueblo Constituyente.

En tanto, en el Colectivo Socialista suenan fuerte los nombres de César Valenzuela, Matías Orellana y Mario Vargas. Mientras que en el FA serían tres mujeres las elegidas: Mariela Serey, Damaris Abarca y Aurora Delgado. En INN, Gaspar Domínguez, médico de Palena, ratificó estar “casi 100% listo” también. Mientras, en RN dos cartas suenan fuertes: Luciano Silva y Manuel José Ossandón Lira. Por su parte, Felipe Harboe también tendría sus firmas listas para esta comisión.

Así también, la comisión de forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal (25 cupos; 3 de ellos para escaños) — o en corto, “Forma de Estado” — es considerada una de las más relevantes.

Esto lo corroboró Julio Álvarez, abogado chilote integrante del Colectivo Socialista. “Ahí se va a tocar el tema de la descentralización, que es clave. No se puede construir un país o una constitución sin las regiones, y nosotros representamos con fuerza lo que ellas quieren”.

Junto al sindicalista, las cartas que estarían casi confirmadas de la agrupación en Forma de Estado son Ramona Reyes, y Claudio Gómez. Tanto Álvarez como Gómez han adelantado que planean crear dos nuevas regiones: la de Chiloé y la de Aconcagua, sus distritos de origen respectivamente. Los INN también posicionarán a la abogada Tammy Pustilnick para esta instancia, quien afirmó tener los apoyos suficientes, pero subrayó, cautelosa, que falta chequear la paridad de género antes de considerarse dentro.

En tanto, en el Colectivo Socialista admitieron que cedieron patrocinios a muchos otros sectores, y que incluso les sobraron algunos. Y que tampoco hay problemas para conversar con el mundo independiente.

La constituyente Constanza San Juan, de la Asamblea Constituyente de Atacama, también entró en conversaciones con el Colectivo Socialista. Entregó sus siete patrocinios a cambio de que el grupo le asegurara un espacio en la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico (19 cupos; 2 de ellos de escaños), lo cual se cumplió. Necesitaba ocho firmas para lograrlo. “Estoy muy contenta, porque es el mandato de mi asamblea”, extendió al respecto la activista.

Como dato a resaltar, el Frente Amplio no buscó patrocinios para esta última comisión. Por tanto, en primera instancia no tendrán constituyentes en ella. Sin embargo, arguyeron fuentes dentro del grupo que patrocinaron y confían en la labor de los llamados “ecoconstituyentes”, grupo de al menos una veintena de convencionales comprometidos con causas ecológicas.

Desde Vamos por Chile comentaron en conversaciones de pasillo que la discusión en la comisión de Medioambiente será “muy compleja”, debido a que las indicaciones aprobadas ampliaron mucho los temas. Otra fuente en la Lista del Apruebo interpretó lo mismo fuera de grabadora: además de Medioambiente, se discutirá el próximo modelo económico. Dos temas muy difíciles de compatibilizar bajo su mirada.

Otro nombre que se manejó para formar parte de Medioambiente y Sistema Económico es Bernardo Fontaine, economista PUC electo en cupo RN.

Por último, pero no menos importante, para la comisión sobre Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio (15 cupos; 1 de ellos de escaños) la misma actriz Malucha Pinto confirmó su participación, mientras que Carlos Calvo es la otra opción de los socialistas.

Miguel Ángel Botto, del Colectivo del Apruebo, también estará en Sistemas de Conocimiento, “porque mezcla mi faceta de ingeniero comercial con la de cantautor”. Y contó que los patrocinios se negociaron con varios grupos, como INN y Pueblo Constituyente.

Otra convencional que ya está “lista” para participar de esa discusión es la enfermera, abogada y máster en bioética, Loreto Vidal. Los consiguió rápidamente, a pesar de que tampoco forma parte de ningún colectivo.

Casi al cierre de esta nota, fuentes del interior del PC ratificaron que ya reunieron los patrocinios necesarios. Y tal como fue la tónica de las negociaciones para conseguir las firmas, donde muchas veces primó el sentido práctico más que lo ideológico, en alguno de esos break se dio una imagen llamativa: Bárbara Sepúlveda preguntandole abiertamente a Cristián Monckeberg y Ruggero Cozzi qué firmas les faltaban a ellos, y qué podrían ofrecer desde la otra ala de la Convención.

Así, en la semana del quórum de los dos tercios y del debate sobre los grandes acuerdos, tras bambalinas los y las constituyentes salen a negociar, tejer redes y son obligados, por sus propias reglas auto acordadas, a ir más allá de su domicilio político. A generar alianzas más grandes que las contempladas en los primeros días posteriores a la instalación y a sentar las bases de lo que será una posible nueva constitución para el país. Comenzó el segundo tiempo en la Convención Constitucional.