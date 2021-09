Rojas Vade asegura que no cometió delito y que dineros recaudados solventaron su real enfermedad

El convencional Rodrigo Rojas Vade, quien hace algunos días reconoció no tener cáncer, emitió una declaración pública este jueves.

“Quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas o engañadas por mi conducta, especialmente a quienes padecen cáncer, a organizaciones de pacientes y sus familias. Fue un error grave informar que el diagnóstico de mi enfermedad era cáncer, puesto que no es el correcto”, comienza el documento.

De igual forma, el ex Lista del Pueblo pidió disculpas a los chilenos que hacen rifas, completadas, bingos y eventos para “suplir la falta de Estado ante algo tan fundamental como es el Derecho a la Salud y soñar con recuperarse y reintegrarse a la vida y a sus familias”.

“Aclararé los hechos, entregando todos los antecedentes que acreditan mi condición de salud y que demuestran que no he cometido ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fueron destinados a solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos”, agrega.

Cabe recordar que esta semana, la mesa directiva de la Convención -presidida por Elisa Loncón- puso todos los antecedentes del caso en manos del Ministerio Público para que se realizaran las indagaciones pertinentes.

Cabe recordar que el constituyente había declarado una deuda sobre gastos, asociados al supuesto cáncer que padecía, por 27 millones de pesos, con lo cual se podría configurar una infracción a la Ley 20.880 sobre probidad pública.

“Estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todes los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy”, asevera el exvicepresidente de la mesa adjunta de la Convención.

Finalmente, sostiene que, tan pronto esté en condiciones de salud, podrá contar “lo que ha padecido por años”, lo que se asocia al “miedo, la vergüenza y la rabia de vivir en una sociedad en que se discrimina por razones económicas, de género y de salud”.

En ese sentido, Rojas presentó una licencia médica por 15 días este jueves, por lo que no se hará presente en las dependencias del ex Congreso Nacional por ese plazo.

Rechazo de sus excompañeros de lista

Un grupo de convencionales que pertenecieron a la Lista del Pueblo, de los cuales la mayoría formó Pueblo Constituyente la semana pasada, firmaron un comunicado donde se refieren a la situación de Rodrigo Rojas Vade.

En el documento, sostienen que “no teníamos ningún tipo de antecedentes ni dudamos jamás respecto de la situación médica de Rodrigo. Al igual que todo Chile, nos enteramos recién el fin de semana pasado que su diagnóstico médico no era cáncer”.

“Rechazamos y rechazaremos todo actuar distinto a estos ejes, de cualquier constituyente, incluso si pertenece a nuestro colectivo, como lo acontecido en esta oportunidad, por lo que Rodrigo ya no pertenece a este espacio”, añaden, sin explicitar si se trata de Pueblo Constituyente.