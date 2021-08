Convención: Organizaciones proponen plebiscitos ciudadanos para normas que no alcancen quórum de 2/3

Este jueves, un grupo de organizaciones ciudadanas, agrupadas en el bloque Unidad Social, realizó una propuesta para disminuir el quórum de 2/3 en la Convención Constitucional y establecer un mecanismo de participación popular que sea vinculante en la aprobación de las normas.

En general, desean establecer una serie de plebiscitos para que la población decida sobre aquellas materias que no alcanzaron los votos requeridos en el Pleno. Esto, con el fin de “recoger y no desechar aquellas iniciativas de norma constitucional que, no obteniendo el quórum exigido, evidencien que son respaldadas por una evidente mayoría”.

Verónica Molina, dirigenta feminista Unidad Social, señaló que “la participación ciudadana de las organizaciones y los territorios es un componente esencial para el proceso constituyente. La soberanía popular legítima y el proceso constituyente que hoy vivimos es gracias a la revuelta popular”.

Por su parte, Juan Pablo Ciudad, dirigente del Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS), indicó que “proponemos que las propuestas constitucionales que no logren el quórum, sean consultadas al soberano mediante plebiscitos intermedios dirimentes para zanjar el con el voto popular la aprobación de estas iniciativas”.

La iniciativa también fue recogida por constituyentes del Partido Comunista, quienes se sumaron a la petición de los movimientos sociales y pidieron que pueda ser aprobada en la comisión de Participación.

El convencional Marcos Barraza afirmó que el quórum de 2/3 “limita la soberanía y las mayorías populares”. Por ello, es necesario buscar un mecanismo “que nos permita que sea el pueblo el que delibere respecto del tipo de soberanía que quiere. En consecuencia, hemos trabajamos para que esa idea se instale en la Convención Constituyente”.

Consultado sobre los recursos que deberían invertirse en la puesta en marcha de estas propuestas, señaló que “el mandato es exigir la colaboración de los poderes del Estado y establecer vínculos con otras entidades como el Servel”.

Finalmente, Valentina Mirada manifestó que “esperamos que esta propuesta que presentan las organizaciones sociales sea considerada en el Pleno con respecto en la votación que se haga con respecto al reglamento de participación y que queden estipulados los plebiscitos dirimentes como un mecanismo de participación vinculante”.

Asimismo, recordó que esta propuesta debe ser aprobada en la comisión de Participación, en primera instancia, para luego pasar al Pleno de la Convención.