"Yo soy machi, no terrorista": Linconao se enfrenta a Vamos por Chile por alusión a caso Luchsinger

Una polémica se vivió este jueves en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, que involucró a la machi Francisca Linconao, representante de pueblos originarios, y a la constituyente Ruth Hurtado, independiente que postuló con un cupo de Renovación Nacional.

En específico, esta última aludió al caso Luchsinger Mackay, asegurando que “sabemos que en el juicio la convencional Linconao salió absuelta en cuanto a la participación, porque la prueba fue declarada ilegal, pero creo que es importante señalar que en la sentencia se acreditó que el grupo que se concertó para ir a asesinar al matrimonio Luchsinger Mackay… (la cortan)”.

Quería señalar que pese a que hay molestia en la macrozona sur por 2 convencionales, respetamos la democracia y la libertad, por lo que aunque haya molestia tienen el derecho a estar ahí #NoMásCensura pic.twitter.com/IWzbcv9221 — Ruth Hurtado🇨🇱 (@ruth_uas) August 5, 2021

Posteriormente, Linconao dio una declaración pública en las afueras del ex Congreso Nacional, afirmando que “el partido de la derecha nos ataca todos los días. Primero empezó la señora Teresa y hoy día la señora Ruth Hurtado me está atacando. Yo estoy trabajando con los Derechos Humanos. (…) Me ataca, me dice que yo estuve en la cárcel, que estuve presa. ¿Eso qué tiene que ver? Yo soy una persona inocente cuando me mandaron a la cárcel”.

“Quiero que el presidente Piñera hable a su gente que deje de molestarme. Si ellos me siguen molestando, ¿qué van a hacer ellos? No van a sacar nada, porque me digan lo que digan, me acosen, todas las cuestiones, yo voy a seguir firme aquí. Voy a seguir trabajando hasta el final”, agregó la machi.

En la misma línea, manifestó su molestia, ya que “al pueblo mapuche le dicen terrorista, nosotros no somos terroristas. Yo soy machi, no soy terrorista. Yo trabajo con la medicina y también soy agricultora, yo no le hago mal a nadie”.

Finalmente, sostuvo que “hablo por los presos políticos, mapuches o no mapuches. Porque este gobierno lo único que sabe hacer es culpar a la persona inocente, mandarlo a la cárcel, así como la gente de la revuelta, los jóvenes que están presos. También voy a luchar por ellos, para que salgan”.

Respuesta de Chile Vamos

Respondiendo a los dichos de la machi Francisca Linconao, la constituyente Ruth Hurtado indicó que “hoy fui censurada en la comisión de Derechos Humanos y nadie merece una censura, aquí todos llegamos de manera legítima. (…) No se me dejó terminar mi intervención, la cual apuntaba en esa misma línea: en que a pesar de la molestia que pueda existir en la Macrozona Sur, nosotros no vamos a censurar a nadie ni vamos a decir que nadie tiene el derecho de estar en una u otra comisión”.

Con estas palabras se refiere a los intentos por sacar a Jorge Arancibia, constituyente independiente que postuló por un cupo de la UDI, de la comisión de Derechos Humanos. Esto, ya que el representante del Distrito 7 fue edecán de Augusto Pinochet durante la dictadura en Chile.

“Aquí todos tenemos derecho a expresarnos, aunque seamos minoría, aunque seamos disidencia, aunque algunos quieren acallar nuestra voz. Por años ha habido violencia en la región de La Araucanía y eso no lo podemos esconder. No podemos ocultar a nuestros muertos, aunque algunos quieran ocultarlos”, añadió.