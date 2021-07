"No hay que comenzar a ceder a grupos extremistas": constituyente pro PS aclara voto contra indulto

El constituyente independiente elegido en la lista del Partido Socialista (PS), Andrés Cruz Carrasco, fue el único, en el Colectivo Socialista, que votó en contra de la polémica “Declaración de la Convención Constitucional sobre las personas privadas de libertad y conflicto mapuche”.

Algo impopular en la oposición…

El abogado penquista y exfiscal en Talcahuano, 48 años, en entrevista con la Unidad de Investigación de BioBioChile, previa a conocerse los hechos de violencia en Carahue, explicó, en detalle, su postura.

Representante del Distrito 20, en la Lista del Apruebo, independiente, que postuló en el cupo de Partido Socialista, sostuvo que la declaración escapa a las competencias de la CC, pero también agrega más argumentos.

Cruz Carrasco dice que la declaración “se excedió”, que no queda claro el concepto de “preso por la revuelta”, tampoco porqué se habla de un indulto desde 2001, pero, lo que más le molesta es que no se le haya dado relevancia, apunta, a las víctimas. No sólo por acción del Estado, sino que también, explica el abogado, que no se haya considerado a las víctimas de la violencia rural en las zonas del conflicto en el sur de Chile.

“No me traicionaré a mí mismo, tampoco a otros y no voy a ser hipócrita por ganarme el aplauso fácil o un “me gusta” en redes sociales”, dice el jurista que en la zona de Arauco ha defendido a personas que han sufrido ataques incendiarios de sus propiedades o comercios.

“Todos hemos sufrido como consecuencia de un modelo que es excluyente y segregador, pero no por eso aquellos que algún día aducen haber sido víctimas tienen la prerrogativa de convertirse en victimarios”, agrega Andrés Nolberto Cruz.

Polémica declaración

-Durante esta semana se aprobó la declaración en favor de los presos de la revuelta y la causa mapuche, ¿por qué votó en contra?

No nos corresponde como órgano incidir o pretender aleccionar y presionar a otras instituciones de la Constitución o que tienen autonomía constitucional para que hagan o dejen de hacer algo. Así como tampoco esas instituciones pueden intervenir en la función de la Convención Constitucional, precisó.

-Y, respecto de los planteamientos…

Me parecen extremadamente extensivos, confusos y sin límite determinado. No comprendo por qué pretenden un indulto desde el 2001, sueña muy extraño. Además, se habla de militarización, cuando por otro lado hay personas que aducen que, en el lugar, no existe la presencia del Estado y la comisión de delito es consecutiva y constante, en contra de muchas personas que tienen que sufrir esas zonas. No sé qué vinculación tiene con el proceso que estamos viviendo y cuando se habla de los presos de la revuelta, no se especifica qué se entiende por ello. No hay un contexto determinado en que se hable de las personas que pudieren estar privada de libertad como consecuencia de algún tipo de abuso de la autoridad. Puede haberlas, no lo descarto, pero, en este grado de amplitud aparece como poco preciso.

-En suma, ¿no había claridad sobre lo que significan “presos de la revuelta”?

No se determina qué se entiende respecto de personas privadas de libertad de la revuelta, qué delitos, cuáles fueron las conductas específicas. Nada de eso se conversó. Se habla en términos generales y si hay abusos tendrán que verse caso a caso. Nadie está negando las circunstancias de que se ha abusado de la prisión preventiva o que eventualmente las investigaciones se han extendido por mucho tiempo o que ha habido ciertas irregularidades. Pero eso tendrá que verse caso a caso y para ello existe una institucionalidad y una serie de organizaciones destinadas a apelar porque esto no ocurra.

-Entonces….

Hay algo que no aparece mencionado, o muy poco, son las víctimas. Las víctimas de la represión, las que sufrieron como consecuencia de la fuerza desplegada por el aparato del Estado, que son mencionadas de manera tangencial. Tampoco habla de las víctimas de lo que ocurre en las regiones Los Lagos, La Araucanía y Bío Bío, que aparecen en la declaración. Aquellos que han sufrido delitos que han significado homicidios, lesiones y también delitos contra la propiedad. Hay personas que son obligadas a trasladarse, por el hecho de no ser de una etnia específica. Eso hace que, desde ese punto de vista, aparezca incompleta.

-Y la explicación que se dio…

No me pareció convincente y por ello decidí rechazar la propuesta.

Peligro latente

-¿Es peligroso tomar este camino, en el entendido que a futuro se puede abrir la puerta para otras materias de este tipo y también para que otros órganos interfieran en la labor de la CC?

Me parece un mal precedente y estoy de acuerdo con que, si se abren las puertas ahora, cómo detenerlas con posterioridad. Hay algunos que aducen, sin compartir mucho los contenidos de la declaración, que es una forma de descomprimir la presión que podían realizar determinados grupos y entorpecer el funcionamiento de la CC y esto sería una válvula de escape para lograr dejar satisfechos a estos grupos más radicalizados.

-¿Entonces…?

Me parece que hay un límite en términos de comenzar a ceder permanentemente a la presión ejercida por los grupos más extremistas y hay que tener cuidado con eso. Más adelante van a venir temas mucho más trascendentes, esto es una mera declaración, no vinculante, pero mañana sí van existir cuestiones que se van a plantear y que son al interior de la Convención que van ser vinculantes y cuya decisión debe ser dialogada y debe haber acuerdo transversal, y no entregarnos simplemente a dar nuestro parecer a favor, para los efectos de satisfacer a los grupos más vociferantes…

-¿Se puede interpretar como populismo?

Hay falta de conocimiento en torno a lo que se está votando, en términos de las consecuencias. Hay mucha gente que está sufriendo y pertenecen a un sector de la población que tiene el mismo derecho a ser representado por la CC y respecto de ellos se produjo amargura por este tipo expresiones. Puede satisfacer a un sector específico, pero no a todo Chile y ahí estamos para representar a todo el país y abrir las puertas de la cohesión, tolerancia y aceptación de todas y todos y no solamente algunos grupos.

Deber ser “PS”

-Usted se presentó como independiente por el PS, ¿no hubo una directriz para votar a favor de la declaración en la oposición?

No fue toda la oposición, muchos convencionales que simpatizan con otros tipos de ideas o afines, inclusive, a los que representamos a ciertos sectores políticos que se abstuvieron y también rechazaron. No fue toda la oposición en masa que se plegó a esta declaración. Hay personas que estimamos que, de manera más moderada y tomando en consideración que esto es para aglutinar, convocar y no para excluir, creemos que la declaración se excedió.

-Desde el PS, ¿recibió un llamado de atención?

Nada, se comprendió mi argumento.

-Esto significa que usted seguirá posturas independientes, a futuro, es este tipo de situaciones, en que, eso sí, casi toda la oposición apoyó…

Cada uno tendrá su posición en términos de las votaciones que se van a esgrimir el día de mañana y soy independiente. Tengo esta calidad, que voy a conservar y que me permite obrar de esta forma.

-Seguro que el Colectivo Socialista, ¿no le dijo nada de nada…?

No, no hubo ningún problema, no hubo presiones de ninguna naturaleza.

Defensor de víctimas

-Usted defendió a víctimas de la violencia rural como abogado en Arauco, ¿su votación en contra pasa por haber estado con personas que no son mapuches y están afectados por la violencia?

Hay personas que se identifican también con los mapuches y que han sufrido y hemos representado también para lograr un resarcimiento. Uno tiene que tomar en consideración las experiencias que he tenido, yo como fiscal del Ministerio Público y además frente al contexto que me ha tocado perseguir, en torno a una situación que ha sido muy mal comprendida y que cada vez se percibe más que se desconoce en las esferas del poder.

-¿Eso significa que usted tiene un conocimiento más acabado que le permitió tomar una postura como la que mostró?

Voté sobre la base de las convicciones y de la experiencia que tengo y tomando en consideración las circunstancias que nos estábamos excediendo del marco de atribuciones que tenemos, invadiendo el marco de otras autoridades o tratando de influir en otras instituciones que también tienen autonomía constitucional. En segundo lugar, porque estamos ahí para dialogar y para convocar, no para hacer declaraciones que puedan generar más daño y dolor a personas que puedan tener una posición distinta a quienes por mayoría, finalmente, votaron la declaración…

-¿Asume que su postura no es popular en la oposición, en sectores de izquierda, dado el momento? ¿cierto?

Sí, es que no me interesa ser popular, sino que cumplir con la función para la que fui elegido y uno tiene que tener un compromiso con las convicciones que ha sustentado a lo largo del tiempo. No me traicionaré a mí mismo, tampoco a otros y no voy a ser hipócrita por ganarme el aplauso fácil o un “me gusta” en redes sociales.

-¿La familia Luchsinger-Mackay con esta declaración está desilusionada de la CC con este comienzo…?

Yo estaría desilusionado en su lugar. Si hay algo que no debemos perder de vista y que sorprende es que aquellos que dicen que representan a los que más dolor han sufrido hayan perdido la empatía. Es sumamente importante que no perdamos esa perspectiva de ponernos en el lugar de otro en determinadas circunstancias. Todos hemos sufrido como consecuencia de un modelo que es excluyente y segregador, pero no por eso aquellos que algún día aducen haber sido víctimas tienen la prerrogativa de convertirse en victimarios, remarcó el abogado y académico penquista.