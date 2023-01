Programación Teatro a Mil 2023: conoce los espectáculos disponibles para la cuarta semana de enero

Son varios las obras y espectáculos que se presentarán durante la cuarta semana del Festival Teatro a Mil. Vale mencionar que habrá montajes con funciones gratuitas y para público de todas las edades.

Para su cuarta semana de espectáculos, el Festival Teatro a Mil trae nuevos montajes en su programación, los que se podrán ver en diferentes puntos del país. Cabe señalar que en su versión número 30, el festival incluyó cerca de 130 montajes, tanto nacionales como extranjeros.

Entre su cartelera semanal destaca la Inmersión a la luz, una obra que invita al público a experimentar la percepción de la luz, a través de una coreografía de danza que, a su vez, estimula la conexión con todos los sentidos y emociones del cuerpo.

También, se podrá presenciar las últimas funciones de Molly Bloom, un monólogo soberbio, que refuerza la necesidad de igualdad y libertad sexual para las mujeres, en voz de la destacada actriz chilena Gabriela Hernández.

Otro de los espectáculos que se podrá ver durante toda la semana es The Elephant in the Room (El elefante en la habitación), show de Cirque Le Roux que se adentra en un humeante mundo monocromático de arte circense, cine negro de Hollywood y teatro físico.

Dentro de la programación para los próximos días destaca El mar en la muralla, obra protagonizada por los actores Nicolás Zárate y Claudia Cabezas.

A continuación, revisa la lista completa de la programación de Teatro a Mil disponibles para esta semana.

Pasacalle e intervenciones urbanas

– Insectes (Del 4 de enero al 1 de febrero en diferentes ciudades del país).

– La Pichintún (del 5 al 28 de enero en diferentes localidades del país).

Actividades y Workshop en Teatro a Mil

– Encuentros Breves con Hombres Repulsivos (26 de enero en Casablanca | 27 de enero en La Granja).

– Repensar las artes vivas (25 de enero en el Espacio Literario de Ñuñoa). – Ópera antes del colapso ambiental (28 de enero en el Centro Cultural Palacio La Moneda, Santiago)

Teatro

– Encuentros Breves con Hombres Repulsivos (del 6 al 29 de enero en diferentes localidades del país).

– Molly Bloom (23 de enero en Chillán | 24 de enero en el Teatro Biobío).

– Ella lo ama (28 de enero en el Teatro Biobío, Concepción).

– Pobres diablos (26 de enero en el Quisco).

– La Pichintún (26 de enero en Melipilla).

– Non serviam. Las cosas que necesitas en un solo lugar (Del 26 al 29 de enero en Anfiteatro Bellas Artes, Santiago)

– El mar en la muralla (Del 20 al 28 de enero en el Teatro UC, Ñuñoa).

– El húsar de la muerte (27 de enero en Buin).

– Sarah Kane (23 y 30 de enero en Concepción | 25 de enero en Tomé).

– La mágica historia del vino (Del 24 al 26 de enero en Santa Cruz).

– Sun & Sea (Del 27 al 30 de enero en el Centro Cultural Palacio La Moneda (Santiago)).

– La mujer de las siete capas (27 y 28 de enero en el Centro Cultural de Coyhaique).

– Saudek (27 y 28 de enero en Puerto Montt).

– La persona deprimida (28 de enero en Lampa | 29 de enero en Quinta Normal).

Digital (todos por Teatroamil.tv)

– Parábola (Desde el 4 al 31 de enero).

– Alma y Muertos (Del 3 al 31 de enero).

– Diciembre (Del 3 al 31 de enero).

– Colección de Bestias Marinas (Del 3 al 31 de enero).

– El año en que nací (Del 3 al 31 de enero).

– Marche Salope (Del 5 al 31 de enero).

– Había una vez (Del 7 al 31 de enero).

– Voces para atesorar (Del 3 al 31 de enero).

Circo

– Culies (Del 6 al 31 de enero por Teatroamil.tv).

– The Elephant in the Room (El elefante en la habitación) (Del24 al 29 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes).

Danza

– Inmersión a la luz (24 y 25 de enero en el Teatro Regional del Maule).

Cine en Teatro a Mil

– Ñi pu tremen: La película (Desde el 5 al 31 de enero en Teatroamil.tv).

– Cauri Pacsa, los niños y El Plomo (Radioteatro disponible desde el 3 al 31 de enero por Teatroamil.tv).

– Colección de Bestias Marinas (Del 3 al 31 de enero por Teatroamil.tv).

– La Edad Media (Del 3 al 31 de enero por Teatroamil.tv).

– Omelette (Del 3 al 31 de enero por Teatroamil.tv).

– Tarsilinha (21 y 28 de enero por Teatroamil.tv).

– Bajo el sol (Del 8 al 31 de enero por Teatroamil.tv).

– Bovary (Del 15 al 31 de enero en Teatroamil.tv).

Artes Visuales, conciertos y música