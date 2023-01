Conoce la cartelera de espectáculos disponibles en Teatro a Mil para su tercera semana

En su tercera semana, el Festival Teatro a Mil tare nuevos espectáculos y actividades para los próximos días. Cabe mencionar que durante todo enero y los primeros días de febrero, el festival ofrecerá al publico montajes provenientes de 19 países en diferentes ciudades de Chile.

En su edición 2023, la programación de este gran evento cultural incluye 130 espectáculos nacionales e internacionales y para esta semana, destacan: Hamlet, una versión recontra libre; La amante fascista; El coronel no tiene quien le escriba; Este teatro no está vacío; Dragons y Guerra de papel.

Revisa a continaución la cartelera completa de espectáculos y montajes de diferentes disciplinas artísticas para ver durante esta semana. Puedes conocer más de las distintas presentaciones entrando a la pagina web de Teatro a Mil.

– Encuentros Breves con Hombres Repulsivos (del 6 al 29 de enero en diferentes localidades del país).

– ¿Quién es Julia? (10 y 17 de enero en Valdivia).

– Guerra de papel (17, 19, 21 y 22 de enero en diferentes comunas del país).

– Tempest Project (Proyecto Tempestad) (16, 18 y 21 de enero en diferentes comunas del país).

– Molly Bloom (23 de enero en Chillán | 24 de enero en el Teatro Biobío).

– Ella lo ama (28 de enero en el Teatro Biobío, Concepción).

– Este teatro no está vacío (Del 11 al 18 de enero en Teatro UC, Ñuñoa).

– El orfanato (Del 11 al 18 de enero en el Teatro Camilo Henríquez, Santiago).

– Discurso a la nación (Del 14 al 16 de enero en GAM, Santiago).

– Orpheus (17 de enero en Concepción | 19 de enero en Renca).

– Mañana es otro país (17 de enero en GAM, Santiago | 19 de enero en Independencia | 20 de enero en El Bosque | 21 de enero en Lo Espejo).

– Pobres diablos (20 de enero en San Antonio | 26 de enero en el Quisco).

– Simulación (20 y 21 de enero en el Parque Cultural de Valparaíso).

– Jekyll On Ice (17, 18, 19, 20, 21 y 22 de enero en diferentes comunas de la región Metropolitana).

– La amante fascista (Del 12 al 17 de enero en el CEINA, Santiago | 19 de enero en La Granja).

– Estudo N°1: Morte e Vida (Estudio N°1: muerte y vida) (Del 16 al 18 de enero en Matucana 100, Estación Central).

– El desmontaje (Del 16 al 18 de enero en Teatro La Memoria, Providencia).

– Brigade Samba (17 de enero en Cerrillos | 18 de enero en Recoleta | 19 de enero en Santiago y Providencia).

– Identidad #83 (17 de enero en Espacio Taller | 18 de enero en San Joaquín | 20 de enero en Lo Prado | 22 de enero en Maipú).

– Jugar a la guerra (Del 17 al 19 de enero en GAM, Santiago).

– Blackbird (17 de enero Cerrillos | 19 y 20 de enero en Puente Alto).

– Guerra de papel (17 de enero en Frutillar | 19 de enero en el Teatro Biobío | 21 y 22 de enero en Teatro Municipal de Las Condes).

– La Pichintún (17 de enero en Independencia | 18 de enero en El Bosque | 20 y 21 de enero en Lampa | 22 de enero en Talagante | 26 de enero en Melipilla).

– Romeo y Julieta (17 de enero en La Granja).

– Soto Tapia (17 y 18 de enero en el Teatro Biobío, Concepción).

– Hamlet, una versión recontra libre (Hamlet, an extremely loose version) (Del 17 al 19 de enero en Matucana 100, Estación Central).

– Kusisita (18 de enero en Pudahuel | 19 de enero en Lo Espejo).

– Ancés (Del 18 al 20 de enero en GAM, Santiago).

– Ixofij Mongen. Todas las vidas sin excepción. Cantata (18 de enero en GAM, Santiago | Del 18 al 20 de enero en Parque O’Higgins, Santiago).

– Temis (Del 19 al 21 de enero en el Teatro Nacional Chileno, Santiago).

– Animales sueltos en mi mente: REGIÓN (Del 19 al 21 de enero en el Teatro Municipal de Los Ángeles).

– Animal Print (19 de enero en Cerro Navia | 21 y 22 de enero en Matucana 100, Estación Central).

– Las Cautivas (Del 19 al 21 de enero en el Teatro UC, Ñuñoa).

– Non serviam. Las cosas que necesitas en un solo lugar (Del 19 al 22 y del 26 al 29 de enero en Anfiteatro Bellas Artes, Santiago).

– Colina (Del 20 al 22 de enero en Matucana 100, Estación Central).

– El mar en la muralla (Del 20 al 28 de enero en el Teatro UC, Ñuñoa).

– La noche suspendida (Del 20 al 22 de enero en Teatro Aleph, La Cisterna).

– Nocturno de Ulrike o el sujeto histórico (Del 20 al 22 de enero en Teatro Finis Terrae, Providencia).

– El coronel no tiene quien le escriba (Del 20 al 22 de enero en el CEINA, Santiago).

– Deja vu – El corazón también recuerda (20 y 21 de enero en el Teatro La Memoria, Providencia).

– El húsar de la muerte (20 de enero en Peñaflor | 22 de enero en Melipilla | 27 de enero en Buin).

– Verdar (20 y 21 de enero en Teatro Camilo Henríquez, Santiago).

– El niño estrella (21 y 22 de enero en GAM, Santiago).

– Mascar piedras con encías de mujer (21 y 22 de enero en Punta Arenas).

– Oasis de la impunidad (21 y 22 de enero en Matucana 100, Estación Central).

– desARMADAS (21 y 22 de enero en La Serena).

– Carillon, the Flight of Time (Carillon, el vuelo del tiempo) (21 y 22 de enero en el Parque O’Higgins, Santiago).

