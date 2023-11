El milagro de Leonel Guzmán: lo dirigió Sampaoli y un accidente lo convirtió en futbolista paralímpico

El jugador de la Selección Chilena con limitaciones paralizantes relató su trágica historia que lo llevo a Santiago 2023.

Los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 entregan valiosos relatos de superación que se entrelazan con las alegrías que genera esta fiesta del deporte. Historias de esfuerzo como las del futbolista de La Roja de limitaciones paralizantes, Leonel Guzmán, quien vio truncado su sueño de ser jugador profesional por un atropello.

En entrevista con TVN, el representante nacional en Santiago 2023 contó su trágica historia.

“El 12 de abril de 2014 fui a Viña del Mar a un entrenamiento de presentación, ya que en unos días me iba a Calama a firmar contrato con Cobreloa. Veníamos de vuelta a Santiago y nos perdimos en la carretera. Me bajé en la caletera y, en cosa de segundos, me atropellaron; un auto y un camión Brinks que casi me dejó amputado”, relató Guzmán.

En la misma línea, agregó: “Desperté al mes y 15 días después. Lo único que hacía era abrir y cerrar los ojos. Juntaron a toda mi familia para decirles que se despidieran de mí“.

Como es la tónica de estas historias, el milagro se obró y, actualmente, el paradeportista mezcla su pasión por el fútbol con la peluquería, aunque hoy por hoy, se enfoca 100% en el desafío de los Parapanamericanos

“Pretendo mostrar toda mi calidad que está escondida… La vida tiene una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad le quiero dar con todo”, enfatizó Guzmán, quien cuenta además que su diagnóstico fue un daño neurológico, hemiparesia, TEC y huesos quebrados.

Un luchador de la vida y ejemplo de deportista que vive Santiago 2023 y que busca dejar el nombre de Chile por todo lo alto para poder cumplir su gran sueño, que es triunfar como futbolista.

“Mi inicio fue en Unión Española, después llegué a la U a los 17 años, fui sparring de Sampaoli… Era un volante de contención aguerrido”, cerró.