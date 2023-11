Mayne-Nicholls revela fuerte interés en Parapanamericanos: "Tenemos gran cantidad de tickets emitidos"

A horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, personalidades de la fiesta multideportiva se reunieron para afinar detalles de lo que será el espectáculo que se vivirá en los próximos días en suelo nacional.

Jaime Pizarro, Ministro del Deporte, participó este viernes de una conferencia de prensa que reunió a personalidades del mundo paralímpico, y además a Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023, quienes abordaron lo que serán estos 10 días de competencia parapanamericana en Chile.

Desde el Media Press Center del Estadio Nacional, el secretario de Estado partió señalando que “vivir esta fiesta deportiva de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos es para Chile un privilegio. No había tenido la oportunidad de organizar este evento anteriormente, y a partir de eso han entregado una coordinación de muchos ministerios para intervenir y apoyar”.

“Desde el punto de vista de la inversión, esta es una inversión histórica en materia de equipamiento, de infraestructura. Si revisamos solamente este recinto, el Parque del Estadio Nacional, cuenta con infraestructura nueva. (…) Por lo tanto, en materia de inversión ha sido realmente muy importante”, añadió.

“Una experiencia inigualable”

Además, aseguró: “Desde el lado también deportivo, vivir esta experiencia para nuestros atletas va a ser inigualable, para sus entrenadores, para los técnicos, para quienes se han capacitado, para el voluntario que nos ha acompañado en este proceso. (…) Sin lugar a duda va a ser un gran aprendizaje que va a quedar como un activo muy potente para el desarrollo de más actividad en nuestro país”.

Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, destacó el nivel de los atletas que dirán presente en la cita: “Ese talento que se muestra por fuera de la región en los Juegos Mundiales, en los Series, en Paradas, Copas del Mundo, en los mismos Juegos Paralímpicos de Tokio, lo van a tener acá, lo van a disfrutar ustedes en Santiago”.

“En Chile, creo que el 20% de las personas de la población tienen un tipo de discapacidad. Entonces es muy particular para el otro 80% de la población también aprender que las personas con discapacidad necesitan no de favores, no necesitan nada, solo necesitan de oportunidad”, indicó Andrew Parson, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

Harold Mayne-Nicholls, en tanto, aseveró que los grandes objetivos están orientados a que “los deportistas sientan que aquí pueden competir, desde su llegada a la villa, desde su alimentación, desde su transporte y evidentemente desde la infraestructura. Y a eso le queremos agregar que el público, ya tenemos una gran cantidad de tickets emitidos”.

“Estamos muy contentos, motivados por lo que va a pasar, y pensar también que todos los deportistas puedan participar de la mejor manera posible y si eso viene acompañado de medallas mucho mejor”, finalizó Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile.