Maximiliano Rodríguez superó con éxito los cuartos y asegura otra medalla a Chile en Parapanamericanos

Maximiliano Rodríguez y otra alegría del para tenis de mesa en Santiago 2023: avanzó a semifinales y aseguró una medalla para Chile en los Juegos Parapanamericanos.

Uno de los exponentes en que se depositan más expectativas de medalla para Chile en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 es Maximiliano Rodríguez.

Y más luego de que lograra avanzar esta jornada a las semifinales del para tenis de mesa tras ganar su grupo e imponerse en el duelo de cuartos de final de individuales en clase 4.

El representante anfitrión derrotó al estadounidense Zachary Pickett por tres sets a uno (15-13, 10-12, 11-5, 11-6) y se metió entre los cuatro mejores asegurando presea en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa.

‘Maxi’ además competirá en dobles mixtos con Tamara Leonelli y en dupla de varones con Cristián González. “Nos hemos preparado y vamos con todo”, aseguró después de timbrar su tercera victoria en individuales en 33 minutos.

“Estoy muy contento, se me complicó el partido en el segundo set, pero lo pude sacar adelante. Me preparé mucho para esto. Me ha tocado enfrentar tres estilos de juego diferentes, pero me adapté. Tenemos chances de ganar”, sentenció el atleta.

Ahora, por el paso a la final, Rodríguez se encontrará con el mexicano Jesús Sánchez.