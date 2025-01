Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La embajadora del Festival de Viña, Naya Fácil, tras no ser invitada a la gala oficial, creó la Gala del Pueblo. El evento ya tiene fecha confirmada para el 21 de febrero en Viña del Mar, coincidiendo con la alfombra roja oficial. Aunque aún no se ha especificado el lugar y la hora exacta, Naya Fácil ha comenzado a invitar a personalidades de la televisión, música y redes sociales. Entre los confirmados se encuentran Anita Alvarado, Karla Melo, ex participantes de Gran Hermano, y figuras como Flor de Rap, Matt Hunter, y la agrupación folclórica Entremares, entre otros. Además, se destacan invitadas como las animadoras de "Amikas", Valeria Luna y Lady Ganga, y la ex Top Chef VIP, Disley Ramos.