Centro de Innovación UC lanza programa de formación sobre RR.HH. en conferencia "Innovación 2025"

El programa de formación está dirigido a gerentes generales, gerentes, subgerentes de personas y al área de recursos humanos, innovación y tomadores de decisiones estratégicas de empresas.

En el marco del ciclo de conferencias “Innovación 2050”, el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, con el apoyo de Corfo, presentó a Alejandro Ruelas-Gossi, experto en estrategia de negocios y enriquecimiento del capital humano.

En la instancia, además de profundizar temáticas relacionadas al enriquecimiento del capital humano, se anunció el lanzamiento de Race to the top: innovando desde las personas, programa de formación dirigido al área de recursos humanos.

Ruelas-Gossy abordó en su presentación ¿Cómo atraer, gestionar y fidelizar talento a través de la innovación?, temáticas orientadas al desafío de la captación de talentos y al desarrollo de herramientas, que rodea la labor de gestión y fidelización de los miembros de una compañía.

La actividad, además, contó con la participación del destacado empresario y académico Carlos Sanhueza, mentor de la Red de Mentores del Centro de Innovación UC, quien expuso sobre “Tratamiento del error y habilidades para la innovación”; y culminó con la presentación de Daniela Solar, subgerente de gestión de Talentos de Walmart Chile, y Mónica Rau, New Bussines Lab de Walmart Chile.

Programa de formación del Centro Innovación UC

El programa de formación, impulsado por el Centro de Innovación UC y co-liderado por Alejandro Ruelas-Gossi, está dirigido a gerentes generales, gerentes, subgerentes de personas y al área de recursos humanos, innovación y tomadores de decisiones estratégicas de empresas.

Tendrá un enfoque aplicado compuesto por 6 módulos, en el que se instalarán capacidades y se discutirán temáticas sobre: nuevos paradigmas de transformación organizacional; cómo atraer, desarrollar y fidelizar talentos a través de la innovación; cómo potenciar el rol estratégico de la gerencia de personas; y resiliencia organizacional, entre otros temas de relevancia para transformar y potencias organizaciones en entornos desafiantes, como el actual.

“Impulsar programas formativos centrados en la importancia que requiere el capital humano y desde la innovación, es fundamental para el ecosistema. Iniciativas como estas, contribuyen no solo a mejorar la competencia de ejecutivos en sus labores, sino que también aportan mejorando el clima laboral, las relaciones interpersonales y, por sobre todo, impactan de manera positiva en la calidad de vida de las personas” cometa Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC.

Ruelas-Gossi, Ph.D. en estrategia de la Universidad de Carolina del Norte, master of science in Management of technology, en el MIT Sloan School Of Management, Académico y Asesor de varias Fortune 500, como Sony, Motorola y Microsoft, entre otros, afirma: “Todo cambia con un cambio de lenguaje, y estos foros sirven, precisamente, para introducir lenguaje diferente. Estamos acostumbrados a un lenguaje que tiene que ver con costos bajos, con despedir personas, con hacer las cosas supuestamente eficientes y no necesitamos un mundo eficiente, necesitamos un mundo resiliente.”

“Para eso, necesitamos un nuevo lenguaje, instancias como estas sirven exactamente para eso, para introducir conceptos nuevos y que la gente empiece a acostumbrarse y apasionarse por conceptos diferentes”, añade.

El programa contará con expositores como Carlos Sanhueza, mentor de la Red de Mentores del Centro de Innovación UC, consultor, director de empresas y académico de varias universidades, especializado en temáticas a las Habilidades Relacionales, Desarrollo de Habilidades Directivas y Gestión de Riesgos.