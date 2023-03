Drake cancela show en Brasil a horas de su presentación: lo habrían captado en una fiesta en Miami

El cantante iba a cerrar la edición del festival Lollapalooza en Brasil, sin embargo, este mismo domingo informó que el show no podría realizarse. Horas más tardes, se propagó un supuesto video del músico en una fiesta en Miami, desatando la ira de sus fans.

Luego de generar sentimientos encontrados en Chile y Argentina por una breve presentación en las ediciones del Festival Lollapalooza, el músico Drake decepcionó esta vez a sus fanáticos de Brasil, luego de que cancelara su presentación de este domingo.

El rapero se iba a presentar en el cierre de la edición de Lollapalooza del país cuando, el mismo día de su presentación, la producción del evento informó que todo se debía a que el músico no contaba con el equipo necesario para presentarse.

“Debido a circunstancias imprevistas, Drake está sin miembros de su equipo de producción y sonido, esenciales para la realización de su show de Lollapalooza en Sao Paulo”, informaron en un breve comunicado en redes sociales.

Asimismo, aseguraron que “lamentablemente, esto está fuera de su control”, informando también los procesos para solicitar la devolución de las entradas. Hasta el momento, el músico no se ha referido a la abrupta cancelación.

Por otro lado, en el mismo mensaje anunciaron al artista encargado de reemplazar al rapero, tratándose del popular DJ Skrillex, quien participó en Lollapalooza Argentina.

La cancelación a último minuto hizo a Drake nuevamente un personaje non grato para los fans latinoamericanos. La semana pasada, por ejemplo, el canadiense se presentó en Santiago con un show de apenas 45 minutos.

De acuerdo a lo que se pudo observar, Drake no habría quedado conforme con la recepción que tuvo de parte del público de América del Sur, quienes conocían pocas canciones de su reportorio.

La poca sintonía con el público chileno hizo que muchos recordaran lo vivido con Adam Levine en Viña 2020, cuando el vocalista de Maroon 5 se mostró ofuscado durante toda su performance.

Sin ir más lejos, muchos comenzaron a apodarlo como el nuevo ‘Mañas’, alias que ha recibido Levine de parte de los chilenos por ya tres años.

Aun así, el rencor por su cancelación aumentó luego de que se compartieran supuestas imágenes del rapero en Miami, participando en una fiesta con el músico 50 Cent.

Drake x 50 Cent spotted in the club together 👀https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/X9mZGOFtrC

— HipHopDX (@HipHopDX) March 26, 2023