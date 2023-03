"No vengo a ver a nadie": Daniela Ramírez y su particular motivo para asistir a Lollapalooza

Si bien la actriz no contaba con algún artista favorito en el festival, la intérprete apuntó que planeaba divertirse con amistades en el evento musical.

Una visita “para jugar” tuvo la actriz Daniela Ramírez en el Festival Lollapalooza este domingo 19 de marzo, donde la intérprete llegó acompañada de sus amistades y sin preferencias por algún artista en específico.

En conversación con BioBioChile, Ramírez aseguró que “no vengo a ver a nadie en particular. Vengo a disfrutar, porque me invitaron a la fiesta de Lollapalooza, que en verdad no lo conozco mucho, así que estoy jugando un rato”.

La actriz quiso optar por un vestuario cómodo para la velada, con un vestido ceñido negro, una camisa con estampados y bototos.

“El vestido que lo compré en República Dominicana, mis bototos son los que siempre me acompañan y esta chaqueta la compré en una tienda vintage”, describió, apuntando además que se encontraba con “dos amigos maravillosos”.

Sin embargo, además de sus proyectos dentro del festival, Ramírez también se encuentra enfocada en sus proyectos en cámara, donde, además de estar en la vespertina La Ley de Baltazar, se prepara para ser una de las protagonistas de la ficción que reemplace Hijos del Desierto.

“Estoy muy contenta porque es un personaje distinto, aunque no puedo hablar nada todavía”, adelantó. “Me invitaron diciendo que tenían un personaje para mí. No puedo decir nada, porque si no, me retan”, bromeó.

Aún reacia a dar detalles sobre este proyecto, Ramírez aseguró que en la ficción “hay mucha gente joven también. Hay muchos pares”.

Además de la próxima teleserie nocturna, Ramírez se encuentra ad portas del estreno de Blanquita, la película chilena inspirada en el polémico Caso Spiniak.

“También acabo de terminar de grabar una película en Perú y República Dominicana”, comenta, asegurando que queda en carpeta “otras cositas que no puedo compartir”.

De todas formas, detalla que su carrera internacional es un hito que la tiene “muy feliz”. “Son oportunidades que no piensas que van a salir en la vida y gracias al esfuerzo y trabajo, uno empieza a avanzar a otros horizontes”, cerró.