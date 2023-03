"No necesito adelantarme": Laura de la Fuente y la idea de seguir pasos de sus padres en televisión

La joven llegó al Festival musical para ver a sus grupos favoritos con un outfit que tenía el color rojo como protagonista.

Laura de la Fuente, hija del actor Cristián de la Fuente y Angélica Castro, llegó durante la tercera noche del Festival Lollapalooza para disfrutar de una de sus bandas favoritas, Twenty One Pilots.

La joven de 18 años llegó utilizando una camisa corta a cuadros tipo escocesa junto con un top rojo y una falda de cuero negra, además de unos bototos color burdeo.

“Hoy vengo a ver a 21 Pilots, Lit Killah y Alvaro Díaz”, contó a BioBioChile. Respecto al estilo que adoptó para el tercer día del festival, de la Fuente aseguró que todo iba con tal de diferenciar a los estilos que usó anteriormente.

“Traté de armar outfis distintos los tres días, y hoy me inspiré con esta camisa que me gustó mucho y ahí me inspiré con los colores, porque el rojo es mi color favorito”, comentó.

En esa rama, aseguró que “hay que venir cómodos, tomar mucha agua porque si no, uno se deshidrata. Acordarse también de comer, y pasarlo bien”, recordando también que “ayer (sábado) iba corriendo de escenario en escenario, porque no alcanzaba”.

Sobre sus artistas favoritos, de la Fuente apuntó que “todos los artistas me han gustado, pero te diría que los mejores van entre Mora, la Rosalía, Young Cister también. Son todos, soy una fanática de todos y me encantan”.

El presente de Laura de la Fuente

De acuerdo a la joven, actualmente optó por estudiar Ingeniería Comercial, luego de maniobrar entre aquella carrera y las comunicaciones, siguiendo los pasos de sus padres.

“Estoy estudiando ingeniería comercial y estoy muy contenta con la carrera y me ha encantado, la verdad. Me ha gustado mucho”, contó.

Asimismo, respecto a dedicarse a la televisión o al teatro, de la Fuente apuntó que “todavía lo tengo muy en mente y todavía me gustaría mucho, pero no me quería cerrar”.

“Hasta el minuto puedo hacer las dos cosas paralelamente, por lo que si no tengo que tomar una decisión drástica todavía, no necesito adelantarme”, cerró.