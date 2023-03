¿Quiénes se presentan este sábado en Lollapalooza Chile?: revisa aquí dónde ver la transmisión en vivo

Rosalía y Drake son 2 de los artistas más importantes que se presentarán en Lolla Chile 2023. Revisa acá dónde y en qué horario ver sus shows.

Este sábado ya inició la segunda jornada de Lollapalooza Chile, el festival que reúne a decenas de artistas alternativos y del momento, tanto nacionales como internacionales y que partió el pasado viernes sin inconvenientes.

La primera jornada se vivió hasta cerca de las 23:00 horas, luego del punto culmine que marcó la presentación de la cantante estadounidense Billie Eilish, que debutó este año en el país.

Por otra parte, este sábado también será una voz femenina quien marcará el término del día 2, se trata de Rosalía, que llega al país luego de su paso por Argentina el viernes.

Cabe recordar que la intérprete de Motomami, recientemente ya tuvo un exitoso show en Chile, cuando en agosto de 2022 llenó el Movistar Arena en solitario, con su Motomami World Tour.

En la misma línea, otro artista fuerte que se presenta hoy es el rapero canadiense Drake, que llega después de un complicado show en Argentina, donde gran parte del público no conocía sus canciones y decidió no transmitir en vivo su presentación a minutos de subir al escenario.

¿Quiénes se presentan este sábado en Lollapalooza Chile y a qué hora verlos?

Costanera Center Stage

Stailok 12:45 – 13:15

El Kuelgue 14:00 – 14:45

Young Cister 15:30 – 16:15

Pettinellis 17:15 – 18:15

Tove Lo 19:15 – 20:15

Drake 21:30 – 23:00

Banco de Chile Stage

Villano Antillano 13:15 – 14:00

Louta 14:45 – 15:30

Danny Ocean 16:15 – 17:15

Aurora 18:15 – 19:15

Rosalía 20:15 – 21:30

Axe Stage

Masquemusica 12:45 – 13:15

Benito Cerati 14:00 – 14:45

Marilina Bertoldi 15:30 – 16:15

Suki Waterhouse 17:15 – 18:15

The Rose 19:15 – 20:15

Cigarettes After Sex 21:30 – 22:30

Perry’s Stage by Costanera Center

Baus 13:00 – 13:45

Red Bull Batalla 14:00 – 14:45

Melanie Ribbe 15:00 – 15:45

Madds 16:00 – 16:15

Young Miko 17:10 – 17:45

Cris MJ 18:00 – 19:00

John Summit 19:15 – 20:15

Alison Wonderland 20:30 – 21:30

Armin Van Buuren 21:45 – 23:00

Kidzapalooza Stage

School of Rock 13:15 – 13:45

Go, Go Gallo Pipe 14:30 – 15:15

Nano Stern 16:00 – 16:45

Sinerkia Kids 17:30 – 18:15

Aldea Verde Stage

Código Abierto 13:45 – 14:30

Clemente 15:15 – 16:00

Yael Meyer 16:45 – 17:30

Benjamin Walker 18:15 – 19:00

Ases Falsos 19:45 – 20:45

Para ver el festival en vivo basta con ingresar al canal oficial de YouTube LollaCL Chile, donde con algunos segundos de desfase transmiten a los artistas más relevantes del show.