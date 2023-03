"Creo que he hecho un buen trabajo": Ignacia Antonia y su puesto como una de las mujeres más poderosas

A finales de 2022, la influencer fue reconocida por la revista Forbes como la tercera mujer más poderosa del país gracias a su cabida en redes sociales.

La influencer chilena Ignacia Antonia fue uno de los rostros conocidos que dijo presente durante la primera jornada del Festival Lollapalooza 2023, meses después de ser elegida como una de las mujeres más influyentes de Chile.

Específicamente, la tiktoker llegó hasta el stand de Fundación Las Rosas, donde, en una especie de peluquería Vintage, tuvo un pequeño cambio de look. “Soy amiga, si se puede decir sin ser muy barza (sic), de la Fundación Las Rosas, así que vine a apoyar”, comentó a BioBioChile.

Respecto a la propuesta de la fundación dentro del festival, la influencer aseguró que es una iniciativa “donde pintan un mechoncito blanco en ayuda a la visibilización de los abuelos y los adultos mayores, porque hay que visibilizar que las canas no significan el fin del estilo y de disfrutar la vida”.

La chilena también se refirió a algunos de sus últimos éxitos: su animación en el backstage de Viña del Mar y ser elegida como una de las 30 mujeres más poderosas del país, según la revista Forbes.

Respecto a aquella lista, donde quedó en el tercer lugar después de la presidenta del Banco Central de Chile, Rossana Costa, y la ministra Camila Vallejo, Ignacia Antonia se muestra orgullosa.

“Me encanta, es uno de los reconocimientos más lindos que me han hecho. El que te nombren como parte de las más influyentes de nuestro país es muy bonito”, aseguró.

“También saber que hay millones de niñas que quieren seguir mi ejemplo, que las guías y desde el primer día estás dando un buen ejemplo, creo que es algo importante”, reflexionó.

“Al fin y al cabo, las redes sociales son para ayudar, entregar un mensaje positivo, y si ese mensaje está llegando, creo que he hecho un buen trabajo”, explicó.

Respecto a su labor en Viña del Mar, la chilena aseguró quedar “encantada” por la experiencia, pero, a la vez, destacó lo difícil que es manejarse en la televisión en vivo.

“Ahora tengo una admiración tremenda por los animadores que llevan años y años trabajando así”, reflexionó para entonces explicar cual fue el mayor desafío.

“Debo decir que el hecho que me estén hablando acá (apunta a su oreja), estés escuchando lo que dicen acá (señala un costado de ella) y ordenar tus pensamientos en la cabeza es horrible”, comenta entre risas.

Al respecto, recalca que “fue súper difícil, me costó mucho, pero me divirtió y me gustó mucho”. Aun así, no descarta volver a repetir la experiencia.

“Yo quiero volver, ojalá me consideren para el próximo año. Yo creo que puedo ser la próxima animadora”, bromea entre risas.