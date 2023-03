Vesta Lugg sigue la senda de la gala de Viña y deslumbra con look "consciente" en Lollapalooza

La artista también reveló que espera llegar al escenario de Lollapalooza luego de tener su primer álbum.

La cantante canadiense Vesta Lugg llegó hasta Lollapalooza Chile con un atuendo que llamó la atención del público, esto, pues, vistió piezas inspiradas en la sostenibilidad.

“Mi look son todas cosas de mi closet. Estoy con mis botas que son como para la guerra, zapatos que uno puede andar horas, días, meses caminando y todo bien”, dijo a BioBioChile.

Sobre la elección de su vestuario, Lugg afirmó: “Estoy haciendo una celebración a mi cuerpa (sic) y a mi fuerza, a mi actual situación conmigo misma, mi poder, mi disciplina”.

Respecto a los detalles del look la también actriz contó: “Mi sostén de toda la vida, el único que tengo. Porque no uso mucho, no me hace sentir cómoda, pero este look justificaba, como medio rockero de los 2000”.

“Mi polera blanca de siempre, viviendo la vida muy cómoda. Más que sustentable es ser consciente con mi forma de vestirme y poder traer a la vida constantemente prendas que me acompañan siempre sin consumir de más es una forma también de cuidar nuestro entorno“, dijo Vesta Lugg durante su aparición en el festival de música.

¿Vesta Lugg cantando en Lollapalloza?

En conversación con nuestro medio, la artista también se refirió a la posibilidad de pisar el escenario del festival de música alguna vez, ante lo que admitió que se trata de uno de sus objetivos.

Mientras se refería sobre los artistas que le gustaría ver en el evento, Lugg mencionó a Denisse Rosenthal. Cuando se le consultó la posibilidad de ser una de ellas en él afirmó: “Decretado, manifestado, poder llegar a Lollapalooza con un disco en mano”.