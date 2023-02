Peligra Blink-182 en Lollapalooza Chile: baterista Travis Barker deberá operarse en su mano

El baterista deberá operarse de su mano este martes. El periodo de recuperación será clave.

Desde el pasado fin de semana se venía rumoreando que la participación de Blink-182 en Lollapalooza Chile corría cierto peligro, debido a la lesión que el baterista Travis Barker había sufrido en uno de sus dedos. El músico anunció ahora que deberá operarse.

De acuerdo a CNN, todo inició cuando el pasado 8 de febrero Barker indicó que se había lesionado los ligamentos del dedo anular derecho.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, indicó.

El baterista había estado con reposo por algunos días, sin embargo, al volver a tocar el instrumento sintió nuevamente fuertes dolores.

Por lo anterior, en las últimas horas él mismo confirmó que se someterá a una cirugía en su mano derecha, la que se llevará a cabo este martes.

Blink-182 en Lollapalooza

Si bien la organización de Lollapalooza Chile no se ha referido a una cancelación del show de la banda en tierras nacionales, el medio La Tercera da esto como inminente.

De momento la situación se ve muy compleja, teniendo en cuenta el tiempo de recuperación de la lesión y la fecha de presentación de Blink-182 en Santiago, agendada para el domingo 19 de marzo.

Hay que señalar que el la banda era, probablemente, el confirmado más potente para la versión de este año, junto a Billie Eilish, Rosalía y Drake.