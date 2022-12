Rise Against, Pánico y más: Lollapalooza Chile confirma regreso de los ’side shows’

El festival confirmó el regreso de una serie de show previos para marzo del próximo año.

Lollapalooza Chile vuelve a activar la ciudad con los clásicos y esperados side shows en diversos puntos de Santiago. Entre los confirmados están Rise Against, Tove Lo, Cigarettes After Sex, Melanie Martínez, Wallows y Pánico.

Las entradas se pondrán a la venta en Puntoticket el miércoles 21 de diciembre al mediodía.

Rise Against es una deuda pendiente que se saldrá doble para los fieles seguidores de una de las bandas más importantes de los 00´s. Tras sus distantes pasos previos por el país son varios los éxitos y ya himnos de quienes son una verdadera institución punk en la movida norteamericana, y acá también.

La música de Cigarettes After Sex también estará entre los destacados. Cientos de personas que podrán revivir esa intensa emoción el 20 de marzo en Teatro Coliseo.

El rock alternativo con sede en Los Angeles de Wallows, ya cuenta con tres discos y algunos EP´s, alcanzó el oro y el platino con Nothing Happens. Antes, Dylan Minnette, Braeden Lemasters y Cole Preston, comenzaron a lanzar canciones de forma independiente en abril de 2017, iniciando con “Pleaser”, que alcanzó el número dos en la lista Spotify Global Viral 50.

Esta vez, debutan en Lollapalooza Chile 2023 con el reciente Tell Me That It´s Over que tiene una sonoridad que recuerda la experimentación de mitad de los sesenta con discos clásicos de The Beatles y The Beach Boys. El 21 de marzo en Matucana 100.

El impulso creativo y el talento de Melanie Martínez como artista visual siempre la han distinguido de otros músicos. Después de lanzar su álbum debut de 2015, aclamado por la crítica y certificado platino, Cry Baby, que alcanzó el número 1 en la lista de álbumes alternativos de Billboard y ha acumulado más de dos mil millones de reproducciones en todo el mundo, concibió y dirigió un video para cada canción del álbum.

Pánico, una institución que de vez en cuando se junta a celebrar un regreso para conmemorar los más grandes clásicos del under franco-chileno. Una jornada rockera experimental que es una de las destacadas en el domingo de Lollapalooza Chile y que tendrá una segunda oportunidad para sus fieles seguidores el 23 de marzo en Teatro Coliseo