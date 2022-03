Entusiasta intérprete de señas se lució durante show de Doja Cat en el Lollapalooza

El intérprete de lenguaje de señas del show de Doja Cat en el Lollapalooza 2022 se lució realizando su trabajo, moviéndose al ritmo de las canciones de la artista norteamericana.

Doja Cat fue una de las encargadas de poner el broche de oro en el Banco de Chile stage en la jornada final de Lollapalooza 2022.

La artista norteamericana ofreció un show con lo mejor de su repertorio, ganándose los aplausos de los presentes en un espectáculo que se extendió por cerca de una hora.

La intérprete, de 26 años, se mostró sumamente activa en el escenario, cumpliendo con las expectativas de los asistentes. Sin embargo, su show contó además con un intérprete de señas que se robó las miradas del público.

Tal como se puede apreciar en los videos captados por el periodista Emilio Contreras, Andrés Ortiz realizó su trabajo moviéndose al ritmo de las canciones de la nacida en Los Ángeles, California.

“Fue bacán la experiencia”, reconoció el intérprete en conversación con BioBioChile. “A mí me gusta Doja entonces poder interpretar su música para mí fue lo mejor”, admitió.

Y aunque explicó que no es la primera ocasión en que realiza este trabajo en un Lollapalooza, sí fue la primera vez que le toca preparar una interpretación en tan poco tiempo.

“A la asociación que tiene la interpretación de lengua de señas, que es Amoma, se les cayó una persona. Me llamaron a mí el jueves porque antes yo ya había trabajado en un Lollapalooza interpretando, y hace como tres años Amoma, que también tenía los derechos, hizo un casting para la gente que les faltaba. Gracias a ese contacto, me llamaron a mí para hacer este show”, mencionó.

“Estuve contra el tiempo totalmente. Escuché y estudié su música, porque la conocía pero no todas sus canciones”, agregó.

Para preparar un trabajo de este tipo, Andrés contó que imprime las letras de las canciones en inglés, luego las traduce al español y finalmente hace una tercera interpretación para la lengua de señas.

“Y esa es la que imprimo y la que voy leyendo para ir junto con la canción. Si fuera en español sería mucho más fácil”, expresó, indicando que pudo conseguirse el setlist de la cantante.

Eso sí, pese a la satisfacción que le significó trabajar en un show de Doja Cat, Andrés admitió que no tuvo la chance de interactuar con la artista. “Llevo como siete años trabajando en Lollapalooza interpretando y nunca he tenido la oportunidad de conocer al artista que interpreto”, reconoció.

“Sí me he topado con otros porque tenemos acceso al backstage, una parte limitada eso sí, no del todo, y ahí a veces se cruzan artistas. Pero en sí, para el trabajo interpretativo, ella no tiene idea de mí y yo nunca la veo en ningún momento, sobretodo con los artistas extranjeros que los tiene súper resguardados”, concluyó.