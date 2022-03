Marky Ramone anima los primeros "mosh" de Lollapalooza a sus 69 años: no se detuvo en todo el show

El emblemático exbaterista de Ramones ofreció el primer gran concierto de la jornada inaugural de Lollapalooza Chile 2022.

Pasadas las 16:00 horas, con 15 minutos de retraso, Marky Ramone irrumpió en Lollapalooza Chile para brindar el primer gran show de la jornada inaugural.

Lo hizo replicando en detalle la fórmula de su banda madre, Ramones, en una marcha incesante hits que no se detuvo en una hora, y donde se acompañó sólo por un bajo, una guitarra y casi un doble de voz de Joey Ramone.

Las condiciones no fueron las mejores: el sol pegó de costado y directamente a la banda y el público, pero aquello no fue un impedimento para el intérprete de 69 años, uno de los dos bateristas más emblemáticos del grupo.

Desde su sillín, Marky observó cómo se formaron los primeros “mosh” de Lollapalooza 2022: primero con “Beat on the Brat” y luego con “Rock and Roll Radio”.

“Blitzkrieg Bop”, “Hey Ho, Let’s Go”, “Pet Cementery”, “I wanna be sedated” y “Let’s Go” fueron algunos de los hits ramoneros que presentó en el Parque Bicentenario de Cerrillos, donde Marky sorprendió a los asistentes con su sobria pero encendida estela de rockstar.

Para el final, el músico reservó un solo de batería que fue respondido por la audiencia con el coro de su nombre. “Marky, Marky”, entonó el público mientras uno de los últimos Ramones abandonaba el escenario.

Esta noche, el cierre de la primera jornada de Lollapalooza Chile está reservado para Foo Fighters, el productor haitiano-canadiense Kaytranada y Justin Quiles.