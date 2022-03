"Ya lo estamos gozando": Denisse Malebrán y su emoción por el debut de Saiko en el Lollapalooza

Saiko se presentará por primera vez en sus 23 años de trayectoria en el Lollapalooza, razón por la cual su cantante, Denisse Malebrán, compartió sus sensaciones en sus redes sociales a sólo horas de su show.

Denisse Malebrán compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales para referirse al debut de Saiko en el Lollapalooza, festival que comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo.

“Las carreras artísticas no son como las deportivas. No tienen lugares demarcados con un podio donde te subas a buscar tu trofeo”, comenzó señalando la cantante.

“Los lugares no están definidos porque no existen y depende de múltiples factores el resultado de tantos esfuerzos para estar en un u otro lugar. Yo los disfruto todos y agradezco cada oportunidad que me ha dado la vida”, agregó.

En el texto, la artista destacó la importancia que tiene esta presentación para la banda, la cual marcará su debut en un Lollapalooza.

“Y esta es una más que anillaremos en el libro de nuestras hazañas, con un equipo del que me siento profundamente orgullosa”, remarcó.

“Nuestra primera vez en Lollapalooza en 23 años de carrera y ya lo estamos gozando. Porque ‘amar la trama más que el desenlace’ es mi lema”, concluyó.

Rápidamente su publicación comenzó a viralizarse entre sus seguidores, sumando casi tres mil “me gusta” en unas pocas horas.

Recordemos que Saiko se presentará este viernes 18 de marzo a las 17:30 horas en el escenario Aldea Verde del festival.