El artista Ian Berry en el homenaje a tres artistas nacionales: "Son símbolos icónicos del país"

En medio del retorno del Festival Lollapalooza a nuestro país, el artista británico Ian Berry homenajeará a través de su arte a tres reconocidos músicos nacionales: Jorge González, Ana Tijoux y Roberto Márquez de Illapu.

Ian Berry se centra en crear obras de arte únicamente con prendas hechas de mezclilla. Berry reutiliza jeans, chaquetas y otras ropas de denim para dar forma a paisajes, retratos de celebridades y otras creaciones únicas.

A lo largo de su carrera, Berry ha recreado con restos de denim reciclados a Clint Eastwood, Sid Vicious (Sex Pistols), Madonna, Andy Warhol, Brooke Shields, Bob Marley, Debbie Harry, John Wayne, Ayrton Seena, Gisele Bündchen, entre otros.

La idea de trabajar en este material se dio a través de la observación en su casa familiar en Huddersfield.

En la previa al Lollapalooza Chile, entrevistamos a Ian Berry y pudimos conocer la primera de las tres obras que presentará en esta versión.

“Llevo 15 años trabajando en esto, todo comenzó por accidente. Un día fui a casa de mi madre, me pidió que limpiara mi habitación y encontré una torre de jeans, me di cuenta que todos tenían historia y que era algo universal que nos unía a todos sin importar el idioma”. Fue así como Berry comenzó a utilizar este material como pieza fundamental de su creación.

Su primera obra y la selección de artistas

“Mi primer retrato fue Debbie Harry, empecé a trabajar con ella en el piso cuando estaba en la universidad. Era súper divertido porque la gente entraba y podía ver como tenía este retrato en el piso. Con el tiempo pude conocerla, como también a muchas otras figuras famosas que también usan jeans y comencé a generar diferentes retratos”. En Latinoamérica uno de sus más reconocidos trabajos fue la realización de la figura de jeans de la cantante Selena.

A pesar de tener mucha fama y variadas obras, Ian Berry asegura que es muy selectivo a la hora de elegir a quien retratar o qué trabajo realizar. “Pienso siempre, ¿Está persona debería estar en un museo? y es por eso que digo no a muchos de los retratos que me piden”.

La historia del jeans

Actualmente, el artista se encuentra trabajando en retratar a 57 personas que trabajaron en jeans, para realizar esta labor se alió con historiadores, expertos y personas de museos. “Hasta ahora tenemos especialmente estadounidenses, británicos, quiero buscar personas fuera de estos países que hayan influenciado en la historia del jeans”, asegura.

Por otra parte nos cuenta, “La mezclilla no es lo que soy, yo trabajo a través de ella. Cuando piensas en un artista que hace cuadros con pintura, no piensas él es pintura, o que sólo hay que hablar sobre pintura. Quiero alejarme un poco de eso, quiero centrarme en famosos o qué representan en la historia el jeans, por qué se utiliza, o por qué lo han utilizado”.

Reciclaje y el arte en el mundo ecológico

“Lo que me llamó la atención fue un documental. Antes de eso no pensé que el jeans y la mezclilla podían ser reciclados. Lo que si da miedo es lo que le estamos haciendo al medioambiente y al planeta. Sin embargo soy solo una persona y no soy capaz de generar esa fuerza. Necesitamos que muchas personas se unan. Necesitamos que personas naturales se involucren más, todos cambiamos el mundo”, además aseguró que le resulta más importante el trato a los trabajadores que trabajan en esta industria que el reciclaje en sí.

El homenaje a artistas nacionales en Lollapalooza Chile

Ian Berry es el encargado de homenajear a Jorge González, Ana Tijoux y Roberto Márquez de Illapu. La primera obra que ha sido expuesta es la del ex vocalistas de “Los Prisioneros”, obra que según nos contó, le demoró en terminar alrededor de 6 semanas.

Además nos dijo que lo más complejo fue encontrar los tonos de jeans en la confección de las mejillas.

Antes de realizar esta obra, Ian nos cuenta: “Sinceramente no sabía de los artistas antes que me los propusieran, pero cuando los vi por primera vez me llamó la atención sus facciones, mucho carácter, se podía ver en sus rostros que eran personas fuertes. Después comencé a escuchar su música, hablé con amigos de Sudamérica que me dijeron que eran espectaculares, maravillosos. Las últimas semanas he estado escuchando mucho a estos artistas, especialmente a Jorge González, he estado bailando su música, amé especialmente el año 1977. Llegué a conocerlos más a través de sus rostros en diferentes épocas”.

Una de las cosas que más le llamó la atención es la lucha que llevan a través de su música.

“Lo más admirable de estos artistas es cómo levantaron su voz y defender lo que pensaban en situaciones que eran muy complicadas, especialmente en algunos periodos difíciles de la historia. Son símbolos icónicos del país, hacer esto es una forma de abrazar esta cultura y poder conocerla más”.

Para conocer más de sus trabajos visita https://www.ianberry.org/denimlegends