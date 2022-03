Fanáticos lloran la ausencia de Phoebe Bridgers en la edición de Lollapalooza 2022

Los fanáticos de la artista estadounidenses se mostraron decepcionados ante la ausencia de Phoebe Bridgers en el horario lanzado hoy. Ya van cuatro artistas que cancelan su presentación en el evento.

Este miércoles la organización del festival musical Lollapalooza Chile anunció los horarios de su edición 2022, la cual se llevará a cabo entre el viernes 18 y el domingo 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Sin embargo, a muchos les llamó la atención la ausencia de la cantante Phoebe Bridgers en el cronograma de Lollapalooza.

Y es que, a pocos minutos de que se publicara el horario para aquel fin de semana, el evento informó a través de Twitter que la artista no estaría debido a “cambios en su agenda”.

La noticia no solo golpea a la edición en tierra nacional, ya que la artista estadounidense tampoco estará en las ediciones de Brasil y Argentina, así como todas sus presentaciones en Sudamérica.

Informamos que Phoebe Bridgers y Natanael Cano no estarán en la décima edición de LollaCL por cambios en su agenda. pic.twitter.com/uU7K3eojAU — LollaCL (@lollapaloozacl) March 2, 2022

El anuncio además suma al cantante urbano mexicano Natanael Cano, quienes estarán en la lista de otras bajas que sufrió el evento en las últimas semanas como las voces nacionales Alain Johannes y Yael Meyer.

Cuando los nacionales abandonaron el afiche del evento, fueron reemplazados por cuatro compatriotas: BBS Paranoicos, Saiko, Flor de Rap y Liz Santíbañez, quienes ya recibieron su respectiva designación en el calendario.

Aunque Bridgers no era de los nombres titulares del festival, la voz de “I Know the End” era una de las grandes atracciones del evento, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Hasta el cierre de esta nota la premiada artista no se refirió a la suspensión de todas sus presentaciones en Latinoamérica. De hecho, en su página web siguen considerando sus presentaciones en Chile, Brasil, Argentina y Colombia.

Estas fueron las reacciones de la salida de Phoebe Bridgers de Lollapalooza

Phoebe Bridgers no estará en la décima edición de #LollaCL por cambios en su agenda. — LollaCL (@lollapaloozacl) March 2, 2022

Panorama para hoy: llorar porque no viene @phoebe_bridgers a Lollapalooza 💔 — Fucho Cornejo (@fuchocornejo_) March 2, 2022

phoebe bridgers canceló lollapalooza y era la única razón por la que estaba yendo. el peor día del año. — daniel (@otrodaniel) March 2, 2022

Mentira que Lollapalooza Chile no avisó que Phoebe Bridgers no viene.

Sé de varios que van a tirarse un piquero a un roquerío por esto. — Sprigatito Stan Account ツ (@TheStx) March 2, 2022

yo creo que independiente de si phoebe se bajó en todo latam lollapalooza lo mínimo que debe hacer es informar como corresponde a la gente que asiste no respondiendo un tuit — josefa (@anarquinoa) March 2, 2022