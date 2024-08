Desfiló y se tomó selfie con Macron: youtuber se cuela como atleta británico en la Clausura de JJOO

El youtuber inglés Daniel Jarvis violó los protocolos de seguridad en la ceremonia de Clausura de París 2024. Participó y desfiló en la última noche de los Juegos Olímpicos en la capital francesa.

El reconocido streamer ‘Jarvo69’ entró a la ceremonia en el Stade de France vestido como un atleta del ‘Team Gran Bretaña’. Incluso, el personaje se tomó una selfie con el presidente francés Emmanuel Macron.

En un registro que subió en redes, Jarvis se grabó a sí mismo caminando por el recinto de Saint Denis vestido como cualquier deportista mientras se ríe y se dirige a la audiencia.

“¡Sí, entré a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos vestido como un atleta del @TeamGB! Extraño los Juegos Olímpicos”, escribió el famoso bromista en su publicación.

De acuerdo al Daily Mail, el yotutuber interactuó además sin problemas con la máxima autoridad de Francia, quien sonrió voluntariamente a la cámara y levantó el pulgar.

Me and Macron after sneaking into the Olympics!!! pic.twitter.com/RDPDHCdSrP

Recordar que Jarvis se declaró ‘culpable’ el año pasado de los ruidos sexuales reproducidos durante el sorteo en vivo de la Eurocopa de Alemania 2024. Una broma subida de tono.

Y eso no fue todo. El creador de contenido también hizo de las suyas el 2023 cuando Gary Lineker presentaba en la BBC la previa del partido entre el Liverpool y Wolverhampton Wanderers por la Premier League.

Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone 🙂 The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI

— Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) January 17, 2023