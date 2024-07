En ’diminuto’ traje de baño: ¿Quién fue el nadador sorpresa que se lució en la piscina de los JJOO?

La natación ha sido la disciplina que se ha robado las miradas en los primeros días de competencia en la piscina olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero una insólita situación ocurrió en la quinta serie de la clasificación en los 100 metros braza femeninos cuando ingresó un nadador sorpresa.

Resulta que cuando todas las competidoras ya estaban en sus puesto para poder dar el ‘vamos’ al Heat N°5, apareció en escena un ‘inesperado nadador’, quien se robó las miradas de todos los presentes y de los periodistas que transmitían la disciplina.

La situación de fue carácter ‘insólito’, ya que era evidente que su cuerpo no correspondía a un competidor de natación, y más extraño se puso el momento cuando el sujeto ingresó al agua antes de las mujeres que iban a participar en la serie N°5.

El hombre se lanzó al agua con un ‘diminuto’ traje de baño (sunga) y comenzó a nadar hasta el fondo de la piscina hacia un punto específico.

Este acto, aunque inesperado, resultó ser una solución a un problema pendiente, ya que uno de los gorros de natación de las competidoras había sido extraviado, y debía ser retirado antes de que la siguiente serie pudiera continuar.

Posteriormente se identificó al ‘hombre misterioso’, quien resultó ser un organizador de la disciplina de la natación y fue apodado como ‘Bob Cazagorros’ por la transmisión de la cadena estadounidense, NBC.

Cabe detallar que en las bases del reglamento de la competencia de la natación olímpica, no se puede disputar una nueva serie si existe algún artefacto, utensilio y/o un objeto en el agua donde arrancará la prueba.

a man in swimming trunks threw himself into the water to retrieve a cap from the bottom of the Paris La Défense Arena swimming pool #Paris2024 #OlympicGames #JeuxOlympiques #Olympics pic.twitter.com/cWPOtln96M

— White Vador ➿ (@AleaJactaEs666) July 28, 2024