Todo por una selfie: atletas norcoreanos son investigados por posar junto a surcoreanos en París 2024

Uno de los momentos de los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó tras la imagen que dejaron para el recuerdo los deportistas norcoreanos Kim Kum-yong y Ri Jong-sik y los surcoreanos Lim Jong-hoon y Shin Yu-bin, quienes se fotografiaron en el podio en conjunto tras el tenis de mesa mixto.

Esto fue catalogado como uno de los ‘momentos icónicos’ de los JJOO que se desarrollaron hace unas semanas e incluso, fue destacados por la prestigiosa revista ‘Time’.

No obstante, esto puede arrastrar graves consecuencias para los deportistas de Corea del Norte, ya que según informaciones de Marca, ambos están siendo investigados por sacarse dicha instantánea con los surcoreanos.

En lo redactado por el medio español se detalla que ambos están son investigados por “escrutinio ideológico”, un proceso que deben vivir los deportistas (o miembros del Comité olímpico del país) que han estado expuestos a la vida fuera del estado comunista.

Para nadie es sorpresa que existen fuertes tensiones entre ambos países y el comportamiento de los norcoreanos al sonreír junto a los surcoreanos tras las medallas de plata y bronce, respectivamente, los tiene en tela de juicio.

Entre los problemas que podrías sufrir los norcoreanos se encuentran “castigos políticos o administrativos” si no “reflexionan” sobre sus propias acciones tras los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cabe destacar que en la imagen también aparecen atletas chinos, quienes se quedaron con el oro en el tenis de mesa mixto en París 2024.

Olympic table tennis players from North Korea and South Korea taking a selfie together on the medal podium in Paris.😇😇 pic.twitter.com/eVsuwLqOjz

— Facts & Wisdom (@FactPoint) July 31, 2024