Paraguaya expulsada de Villa Olímpica reveló que crack del fútbol mundial intentó seducirla en redes

La nadadora paraguaya, Luana Alonso, fue uno de los personajes más polémicos en los Juegos Olímpicos de París 2024 después de ser eliminada de la competición y anunciar su retiro de la natación.

La atleta de 20 años cobró popularidad en redes sociales, alcanzando los 840 mil seguidores en Instagram, y su retiro resultó un verdadero bombazo, ya que buscaba mejorar su rendimiento tras los Juegos de Tokio 2020.

Fuera de lo estrictamente deportivo, surgieron controversias sobre un supuesto contacto con la estrella del fútbol Neymar.

En una reciente entrevista con el programa paraguayo Aire de Todos, Alonso reveló que Neymar le envió un mensaje privado tras darle ‘like’ a una de sus publicaciones, aunque no profundizó en el contenido del mensaje y explicó que tardó en responder.

El post eliminación se vio enmarcada en la polémica para Alonso en la Villa Olímpica, dado que decidió visitar Euro Disney, lo cual fue visto como una falta de respeto y violación de las normas de la delegación.

La jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay, Larissa Schaerer, le pidió que se ajustara a las normas, y Alonso aclaró que no fue expulsada, desmintiendo informes que indicaban que su presencia distraía a otros atletas.

A pesar de sus aclaraciones, el Comité Olímpico paraguayo, encabezado por Camilo Pérez, respaldó la decisión de pedirle a Alonso que se retirara de la Villa Olímpica, ya que ya no formaba parte de la delegación. Además, Alonso generó polémica al expresar su deseo de representar a Estados Unidos en lugar de Paraguay, citando falta de apoyo y desinterés en su país natal.

Mientras tanto, Neymar, quien sigue recuperándose de una lesión, no se pronunció sobre el supuesto contacto con Alonso.

— Vires Et Honestas (@Pia_Fidelis) August 11, 2024