Hasta con empujón de por medio: la impactante definición cuerpo a cuerpo en maratón femenina de JJOO

La neerlandesa Sifan Hassan se adjudicó este domingo el maratón femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, imponiéndose a la etíope Tigst Assefa en un final resuelto al esprint y con nuevo récord olímpico (2h22:55).

La corredora de 31 años se transformó en la primera mujer que consigue subir al podio en tres distancias en una misma edición de JJOO. Previamente, la europea fue bronce en 5.000 y 10.000 metros.

Y la representante de Países Bajos se colgó la presea dorada en los 42 kilómetros, tras una definición de infarto en la capital francesa.

Un emocionante y memorable sprint final se vivió en la maratón masculina. En el último kilómetro, Hassan y Assefa iban palmo a palmo y hasta un empujón se pudo apreciar cuando la neerlandesa aceleró para meterse por un pequeño espacio y así superar a la africana.

Así, Hassan arribó primera a la explanada de los Inválidos y colocó el broche de oro al atletismo en París 2024.

“No ha sido fácil. Hacía mucho calor, pero me sentía bien. Nunca me he autopresionado tanto para llegar a la meta como he hecho hoy“, declaró la vencedora.

El memorable final de la maratón femenina de París 2024