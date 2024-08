Cabezazo y rival al piso: la ’sucia’ maniobra de Van Schip que descalificó a su equipo en el Madison

El ciclista neerlandés Jan Willem van Schip protagonizó uno de los momentos más sucios y descalificadores de los presentes JJOO de París 2024.

Lo anterior, en medio de la prueba de Madison del ciclismo. Específicamente, cuando quiso ‘borrar’ de competencia al británico Oliver Wood.

De manera inexplicable, cuando faltaban aún 40 vueltas para el cierre de la competencia, van Schip propinó un potente cabezazo que envió a su rival al suelo.

Wood, incluso, sufrió con un rebote de su cabeza contra la pista. Después, debió abandonar el circuito y ser atendido por personal médico, perjudicando a su equipo.

Eso sí, la maniobra tampoco le salió gratis a van Schip: los jueces y organizadores decidieron descalificarlo a él y sus compañeros de la prueba.

DESCALIFICADOS POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA 🙄🇳🇱🚴 Con esta acción de Jan Willem van Schip sobre Oliver Wood, el equipo neerlandés quedo eliminado en #Paris2024 durante la final de Ciclismo en su modalidad de Madison #ParísEsTuyo pic.twitter.com/5Qxq0PLsPj — Claro Sports (@ClaroSports) August 10, 2024

El desahogo de Wood: “Me sentí como maniquí de pruebas de choque”

Una vez terminado el evento, Oliver Wood atendió a los medios y no escondió su desazón por lo ocurrido.

“No es mi primer accidente, solo que es un poco diferente cuando te golpean por detrás, no lo ves venir”, sentenció de entrada.

“En lugar de tomar una línea alta alrededor de la pista, pensé que la cortaría un poco más, y simplemente se estrelló contra mí”, agregó.

Para dimensionar su sentir, Wood explicó que “me golpeó tan fuerte que me sentí como un maniquí de pruebas de choque”.

“Estoy tratando de recuperar el aliento. No tengo ni idea, absolutamente ninguna idea de lo que pasó… todo lo que sé es que me golpeó muy fuerte, por detrás, literalmente el ciclista más grande de la pista”.

Finalmente, Wood manifestó que “no sé qué he hecho, pero me duele mucho la rodilla y me duele mucho el culo. Pero estoy bien, sobreviviré. Viviré para luchar otro día”.