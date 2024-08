Las duras autocríticas de Hugo Catrileo y Carlos Díaz tras participación en JJOO: "No fue suficiente"

Dos de los últimos participantes del Team Chile en los JJOO de París 2024 fueron Hugo Catrileo y Carlos Díaz, representantes nacionales que disputaron la Maratón en la cita de los 5 anillos.

Si bien ambos no estuvieron entre los primeros lugares de la disciplina que se disputó en la jornada de día sábado, los chilenos fueron de los más destacado de los representantes latinoamericanos en la extenuante disciplina de la Maratón.

Carlos Díaz cruzó la meta en el puesto N°53, registrando un tiempo de 2:14:25, mientras que Catrileo llegó en la posición N°59, marcando un cronometro de 2:15:44.

Esto desató las fuertes autocríticas de ambos exponentes de Maratón del Team Chile, quienes a través de los micrófonos de CHV arremetieron contra su propio desempeño en la cita mundial de los 5 anillos.

El primero fue Carlos Díaz, quien en sus propias palabras detalló que “me pongo en el punto de partida con la esperanza de mostrar todo el trabajo que hacemos en equipo”.

“Me siento decepcionado por no demostrar lo bien que estamos trabajando. Al final es así. Para nosotros no nos basta con ser los mejores de Latinoamérica, queremos ser los mejores del mundo y por eso vamos a seguir entrenando día a día”, añadió con molestia.

“No es suficiente”

Posteriormente fue el turno de Hugo Catrileo, quien fue más punzante en sus declaraciones al asegurar que “en sensaciones hablando físicamente, creo que me sentí bien y di mi 100% y corrí para lo que estaba”.

“Aquí no se corre al igual que una carrera comercial, pero yo dí mi 100% y eso no es suficiente. Eso es lo que me deja. Ahora tengo que esforzarme el doble y/o el triple para pretender estar entre los mejores”, indicó.

Por último sentenció que “esta es mi primera incursión a nivel mundial, estamos bien a nivel latinoamericano, pero falta mucho para estar a nivel mundial y hay que seguir trabajando”.

Críticas que los propios protagonistas que lo dieron todo en el disciplina extenuante como la Maratón, deporte en donde el etíope Tamirat Tola se quedó con el oro.