Tiradora surcoreana que se volvió viral en París 2024 fue hospitalizada tras sufrir colapso

Viral por su estilo, la tiradora surcoreana Kim Ye-ji, medalla de plata en tiro con pistola de 10 metros en los Juegos de París, fue ingresada en un hospital tras sufrir un colapso, provocado probablemente por “fatiga acumulada”, informaron este viernes las autoridades locales.

La tiradora estrella, que causó sensación en redes sociales por su estilo único y seguridad demostrado en la competencia, se desplomó repentinamente el viernes mientras hablaba con periodistas. Tras su desmayo fue ingresada en un hospital de Jeonju (sur) para someterse a pruebas, según el reporte de las autoridades.

Su entrenador, Kwak Min-su, dijo que Kim no tenía problemas de salud, pero que había estado lidiando con “fatiga acumulada” tras completar una agenda apretada desde julio.

Durante las pruebas olímpicas, Kim Ye-ji se mostró muy tranquila, con unas gafas de tiro futuristas y una gorra de béisbol colocada al revés, lo que le hizo ganar notoriedad y seguidores en redes.

Vestida con el uniforme negro de Corea del Sur con la cremallera hasta el cuello, una gorra y gafas de tiro de montura metálica, la tiradora Kim Ye-ji de 31 años aparecía excesivamente calmada en videos que la mostraban a ella y a su compañera asegurando las dos mejores puntuaciones en París, con Oh Ye-Jin colgándose el oro.

Tras su medalla de plata, se hizo viral un video de 27 segundos que mostraba a Kim con el mismo aire calmado apuntando, disparando y logrando un nuevo récord, durante el Mundial de Bakú celebrado en mayo.

El video, que al parecer comenzó a hacerse viral en un hilo de Reddit, iba acompañado de mensajes que indicaban erróneamente que se trataba de la actuación de Kim en los actuales Juegos.

Pero incluso si la red social X indicaba en varias publicaciones que el contexto era erróneo, el video siguió haciéndose viral junto a imágenes de Kim en París.

[BREAKING] Olympian Kim Yeji has been hospitalized.

She collapsed during her press conference today, and regained consciousness after 10 mins of CPR. She has been taken for further examination, initial diagnosis has found nothing out of the ordinary outside of "extreme stress". pic.twitter.com/CbINAq05vc

— John Yoo  (@oniontaker) August 9, 2024