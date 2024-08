Nadadora admite que braceó contra "cosas marrones" en el río Sena en París 2024: teme por infección

La húngara Bettina Fabian, de 19 años, fue una de las 24 nadadoras que compitieron este jueves en el circuito de 10 kilómetros de aguas abiertas de París 2024 sobre el río Sena, centro de atención durante los últimos meses debido a la mala calidad de su agua.

“Vi algunas, no sé, cosas marrones. Espero que no sea lo que creo que es. Tragué un montón de agua, pero vamos a fertilizar mi garganta con un poco de alcohol y vamos a ser felices con eso”, dijo con humor la europea, al terminar en el quinto puesto en su debut olímpico.

“Pensé que iba a estar más sucio, pero ya sabes… Necesitamos unos días para sentir los síntomas. Pero espero lo mejor”, agregó la húngara, quien aseguró haber visto bolsas plásticas flotando a lo largo del trazado.

A pesar de inversiones millonarias para descontaminar el caudal, días antes de la largada todavía se detectaban bacterias fecales, cuyas presencias obligaron a anular entrenamientos y a aplazar un día el evento de Triatlón masculino, también disputado en parte del torrente parisino.

“Tuvimos esta inseguridad de despertarnos hoy y preguntarnos, ¿la prueba realmente va a seguir adelante? ¿O se pospondrá? ¿Se cancelará?”, afirmó la brasileña Viviane Jungblut, que finalizó en la undécima posición.

Bettina Fábián hungarian swimmer disinfected and drink firewater after swim on the Seine in Paris.

She reached 5th palce in women's 10km open swim in her first Olympic. 👏👏👏

