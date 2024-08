’Invocó’ a Maradona: Peillat acalla a argentinos que lo critican por jugar para Alemania en JJOO

El argentino nacionalizado alemán, Gonzalo Peillat, adquirió protagonismo este domingo en París 2024 por su cometido en el duelo entre las Selecciones de Hockey Césped de ambos países.

Alemania derrotó 3-2 a Argentina -con un gol del jugador naturalizado- y avanzó a semifinales de JJOO. El festejo del otrora campeón olímpico con Los Leones indignó a muchos en el vecino país.

Por lo mismo, se le consultó a Peillat por el cúmulo de emociones que vivió durante esta jornada en la capital francesa.

“Yo nunca quise tener privilegios, no soy un arrogante yo me fui porque quería cambiar las cosas. Es triste, me dolió en su momento porque éramos 10 jugadores que decíamos vamos a cambiarlo y me quedé solo”, dijo a EFE.

“No quiero volver mucho al pasado. La decisión no fue fácil en ese momento y no fue de un día para otro. Siempre tuve la esperanza de decir va a cambiar y trataba de demorar la decisión, pero no se cambió nunca”, añadió el alemán, profundizando en los motivos que lo llevaron a renunciar a Los Leones, a quienes enfrentó hoy.

Luego, en conversación con TV Pública de Argentina, Gonzalo Peillat respondió por las críticas en su contra de hinchas trasandinos, que lo más suave que le comentaron en redes sociales fue “traidor” y “vendepatria”.

“Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que no le iba a gustar y un 50% que si”, manifestó el seleccionado alemán.

Para cerrar, Peillat invocó a Diego Maradona con una de sus más recordadas y ofensivas frases: “Al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry. Como dijo Maradona: Que la sigan chupando”.