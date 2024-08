Gimnasta bielorruso gana primer oro "neutral" en París 2024: celebró con improvisado abrazo a rivales

El bielorruso Ivan Litvinovich, ganador de la medalla de oro en Trampolín en la Gimnasia de París 2024, es el primer Atleta Neutral Individual (AIN) que se proclama campeón en los presentes Juegos Olímpicos.

Bajo la denominación de AIN se agrupan los deportistas rusos y bielorrusos que han sido autorizados a competir en los JJOO, pese a la exclusión de sus respectivos países como consecuencia de la guerra con Ucrania.

Litvinovich, que ya fue campeón olímpico en Tokio 2020, revalidó con autoridad su título, con un ejercicio en la final de 63,090 puntos.

Los chinos Zisai Wang (61,890) y Langyu Yan (60,950) fueron plata y bronce, respectivamente.

En el podio, el bielorruso rompió la formalidad del momento abrazando a sus rivales, quienes reaccionaron con una sonrisa al momento.

🇧🇾🇨🇳 Belarusian Gold Medalist embraces his Chinese competitors on the award stand.

Ivan Litvinovich was forced to compete as a neutral at the Paris Olympics due to anti-Russian sentiment and he is the first of the neutrals to win a gold medal.

