EEUU barre con Puerto Rico y se afianza en parís 2024: ’Dream Team’ tiene rival para cuartos de final

Estados Unidos, la gran favorita, prosiguió su camino hacia su decimoséptimo título olímpico de Baloncesto con otra contundente victoria, en su tercer y último partido del grupo C de París 2024 esta vez contra Puerto Rico (83-104), que quedó eliminada del torneo.

Con un plantel plagado de estrellas, esta vez el más brillante en la nueva versión del “Dream Team” que apunta a un quinto oro seguido, fue Anthony Edwards que, con un total de 26 puntos acabó como máximo anotador de un partido que Estados Unidos resolvió jugando a tope sólo el segundo cuarto

Joel Embiid, que no había jugado ni un minuto contra Sudán del Sur, regresó, en lugar de Anthony Davis, al cinco de Steve Kerr que alineó al anterior junto a los de momento intocables LeBron, Curry y Devin Booker; y a Jason Tatum.

Puerto Rico aguantó, incluso bien, el primer cuarto. En el que, después de ir 14-17 tuvo una brillante secuencia con tres triples de Tremont Waters, José Alvarado y Aleem Ford, que, junto a otra canasta de Arnaldo Toro les dieron una ventaja máxima de ocho puntos: 25-17.

A los puertorriqueños les entraba todo desde el perímetro y otro triple de Jason Clavell redondeó, poco después de entrar a cancha, un parcial de 30-25 con el que acabó el primer cuarto.

Pero ahí se acabó el sueño caribeño. Porque lo de Puerto Rico era una misión imposible. Había sido sorprendida por Sudán del Sur en su primer partido y pagó, después, ante Serbia, los platos rotos tras la paliza recibida por ésta a manos del Team USA.

Kevin Durant -que busca un inédito cuarto oro olímpico a los 35 años- llamó al orden una vez reanudado el juego. Y un triple suyo (29-31) daba de nuevo el mando a los norteamericanos.

Sin estar al nivel del primer partido, contra Serbia, en el que se salió del mapa sólo en los minutos que jugó antes del descanso, Durant no deja de asombrar.

Tras el sesteo del primer acto, la bestia estadounidense no sólo se despertó, sino que empezó a rugir. Y en diez minutos pasó de ir cinco abajo a comandar por 21 (45-64). Tras un recital de LeBron James, no menos colosal, a los 39. En busca de un tercer oro, sus mates impresionan. Pero más aún, sus asistencias. Antes del descanso ya había dado seis. De todos los colores. Y a cada cuál más espectacular.

Pero el más productivo durante la primera mitad -con doce- fue Anthony Edwards, el base de los Timberwolves. Que el lunes festejará su vigésimo tercer cumpleaños en París. Con un futuro más que prometedor ante sí.

Edwards, que reclama silla en la mesa de los más grandes, también fue el máximo anotador cuando sonó el bocinazo final. Acabó con 26 puntos y una valoración máxima del partido, de 25. El más anotador de Puerto Rico fue Alvarado, con 18 puntos; y el mejor valorado, Romero (20).

En cuartos de final de París 2024, el rival de Estados Unidos será Brasil.

