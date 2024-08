¿Trampa? Cuestionan récord mundial y presea de oro de nadador chino en JJOO: "Humanamente imposible"

El chino Zhanle Pan se convirtió el pasado miércoles en protagonista de la natación de los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de ganar la medalla de oro en los 100 metros libres con récord mundial.

El deportista asiático de solo 19 años pulverizó su propia marca planetaria, parando los relojes en 46.40 segundos, para proclamarse campeón olímpico. Mejoró su anterior récord en 40 centésimas.

🥇RÉCORD MUNDIAL🥇

🥇RÉCORD MUNDIAL🥇

🥇RÉCORD MUNDIAL🥇 Pan Zhanle acaba de imponer tremenda marca en #Paris2024, para conquistar así el oro en los 100m libres#ParísEsTuyo pic.twitter.com/8cPuwKAm5C — Claro Sports (@ClaroSports) July 31, 2024

Sin embargo, el entrenador australiano-estadounidense y antiguo nadador Brett Hawke cuestionó en las últimas horas la sobresaliente actuación de Pan, afirmando que “no es humanamente posible”.

A través de un video en redes, el oceánico indicó: “Estoy enojado después de esa carrera por varias razones. No es real, no puedes ganar a tal pelotón -Kyle Chalmers, David Popovici, Jack Alexy- de esa forma, con un cuerpo de ventaja. No es humanamente posible”.

El coach de 49 años agregó que “no me importa lo que digan. No es una cuestión de raza, no es contra ninguna persona o nación en particular, es solo lo que veo y lo que sé… Amigos, de Rowdy Gaines y Alex Popov a Gary Hall Jr y Anthony Irvin, pasando por ‘King’ Kyle Chalmers, son los nadadores más rápidos de la historia”.

“Los conozco personalmente, los he estudiado desde hace treinta años, he estudiado ese deporte, la velocidad, soy un experto en ello”, continuó Hawke.

La actuación de Pan despertó las sospechas de dopaje hacia los nadadores chinos.

No obstante, el australiano Kyle Chalmers -que alcanzó la presea de plata en los 100 metros libre- respaldó al triunfador. “Hago todo lo posible por ganar la carrera y confío en que todo el mundo haga lo mismo que yo, mantenerse fiel a la integridad del deporte. Se merece esa medalla de oro”, señaló.